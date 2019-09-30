5G流量套餐真的要来了！三大运营商全部开启预约 最快10月份上市

作者：千年

【天极网IT新闻频道】距离工信部下发5G商用牌照已经过去很久了，市场上销售的5G手机也越来越多，那么到底什么时候正式商用5G网络服务呢？答案很可能是马上到来的10月份。

三大运营商全部都开启5G套餐预约

今日消息，中国联通已经开始5G套餐预约，预约人数已经达64万，并且针对老用户提供7折优惠。中国联通官方表示，参与提前预约5G套餐的用户，网龄满3年及以上用户的享受7折优惠(2016年10月31日及以前入网中国联通的用户)，而网龄不满3年及新用户的享受8折优惠，而享受的时间是套餐正式开始后的连续6个月内。

值得一提的是，现在预约的中国联通用户，购买相应的5G手机还能获得额外优惠。比如三星Note 10 Plus 5G版优惠了600元，售价是7399元，而vivo的iQOO Pro 5G版则是下降400元，价格是3398元起。

值得一提的是，中国电信也已经于昨日正式开启5G套餐预约，截至目前，已经有52万人参与。

参与方式很简单，用户可通过线上链接、扫二维码、登录电信客户端参与预约活动，也可通过线下中国电信营业厅或者拨打10000号参与预约。

此外，针对预约用户，中国电信也推出和中国联通类似的优惠：1.预约成功后用户可以享受华为、vivo 、中兴、三星等热门5G手机专属优惠。购买成功后还可免费领取100GB流量;2.新老用户都可享受5G套餐折扣特权，网龄3年及以上享7折优惠，3年以下及新用户享8折优惠，折扣连续享受6个月。成功预约5G套餐后，用户可享受海量5G靓号专属购买权。

相比中国联通和中国电信，国内最大电信运营商中国移动更是早早就开启5G套餐预约活动了。从中国移动目前推行的5G套餐预约细节来看，网龄5年及以上用户可享受中国移动5G套餐7折优惠，5年以下用户可享受8折优惠，而领取后新老用户可享受自订购中国移动全国统一5G套餐的次月起连续6个月内5G套餐费7折/8折优惠。

中国联通和中国电信将共建一张5G网络

在5G时代，资金更充足、技术更先进的中国移动将会比中国联通和中国电信更具优势。因此，为了缓解资金成本上的压力，加快5G商用，中国联通和中国电信已经宣布会共建一张5G接入网络。

根据合作协议，双方划定区域，分区建设，各自负责在划定区域内的5G网络建设相关工作。5G网络共建共享采用接入网共享方式，核心网各自建设，5G频率资源共享。

目前，中国联通和中国电影已经在东北开通了首个5G共建共享基站，这标志着5G网络建设模式已经迎来一个新的时代。

测试现场，工程师采用联通与电信各一部5G手机，同时作数据业务下载测试，大连联通与大连电信两部5G手机的下载速率最大均达到1Gbps,效果较为理想。据了解，联通与电信5G NR采用独立100MHz载波带宽。通过共建共享，既能低成本快速部署5G基站，又能独立发展各自业务，达到快速放号的目的。

5G共建共享试验站点的顺利开通，验证了新的建网模式的可行性，为后续联通与电信大范围共建共享组网积累了重要经验，是5G发展史上的重要里程碑。对于消费者来讲，共建共享政策落地，能够让消费者更快体验到高速稳定的5G网络使用体验。

笔者目前从多方了解到，三大运营商在5G建设和商用过程中步调的高度一致，预计会同步开启5G商用，不过具体商用时间仍然有较大变数，10月份商用的可能性非常大。