苹果与Virnetx专利官司败诉：涉案专利金额达4.4亿美元

【天极网IT新闻频道】苹果与高通之间的专利纠纷得到了大家不少关注，但是苹果与知识产权许可公司Virnetx的专利却没有多少人知道。近日，据路透社传来消息，表示苹果与知识产权许可公司Virnetx的专利官司中败诉了，损失金额将高达4.4亿美元。
1月16日据路透社消息，本周二美国联邦巡回上诉法院(U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit)在苹果与知识产权许可公司Virnetx的专利官司中维持原判，Virnetx胜诉，苹果败诉，涉案专利总金额高达4.4亿美元。
该法院驳回了苹果公司对2016年陪审团裁决的上诉，已由当时裁决3.02亿美元涉案金额现增至4.4亿美元，其中包括利息、增加的损害赔偿金和其它费用等。
苹果公司在一份声明中称，对法院判决结果感到失望，并计划上诉。而Virnetx公司并没有立即回复置评请求。
Virnetx公司总部位于内华达州Zephyr Cove，由美国政府承包商科学应用国际公司(Science Applications International Corporation)的员工创建，拥有多种与安全网络和安全通信链接相关的专利。
Virnetx和苹果公司的专利纠纷由来已久，自2010年以来一直处于专利权诉讼大战之中，也导致Virnetx股价剧烈波动。而此次苹果败诉对目前处于不利情况的苹果来说是又一不小打击。
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