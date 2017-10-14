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顺丰"丰密面单"正式上线 :用户信息都不显示

Yesky天极新闻 2017-10-14 14:55 我要吐槽

　　【天极网IT新闻频道】虽然网购便利了人们的生活，但伴随着来的是个人隐私泄露问题。因为一张快递单，包含了用户从手机到住址的大量信息，这些信息如果被滥用，无疑会伤害到用户。无论菜鸟还是顺丰，都在强调信息安全。那么，大数据下用户个人信息安全该如何保障呢？

　　今年5月，顺丰速运就宣布开始试点“丰密面单”。昨日，顺丰正式宣布“丰密运单”全新上线。据悉，“丰密面单”不仅可对姓名、电话等敏感字段进行隐藏，并且客户的地址信息也会由编码代替，从而在快递面单上完全实现个人信息加密化。


顺丰"丰密面单"正式上线 :用户信息都不显示

　　此外，顺丰收派员通过手持终端的“一键呼叫”功能联系客户，客户接收到的将是统一的95338××××专属电话，如果客户拒接或错过电话时，可直接回拨此电话找到相应的收派员，相当于是双向隐藏电话号码，客户收件时则使用“电子签收”功能直接在手持终端上签收。

　　顺丰此举的确是很大程度上保护了用户的个人信息安全，相信随着快递龙头顺丰“丰密面单”的推出，其他的民营快递也会随后跟进，推出自家的“隐形面单”，以增强自家竞争力。

作者：Apollo责任编辑：唐富强）
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