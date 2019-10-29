高瓴资本400亿拿下格力15%股权，背后张磊来头不小

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】10月29日消息，昨晚格力集团函告公司，经评审委员会对参与本次公开征集的两家意向受让方进行综合评审，确定珠海明骏投资合伙企业(有限合伙)为最终受让方。珠海明骏背后即高瓴资本。至此，历时六个月，格力股权转让落下帷幕。

今年早些时候，格力集团做出混改决定，格力集团宣布将转让所持格力电器9.02亿股，占公司总股本的15%，转让价格由不低于45.67元/股调整为不低于44.17元/股，意向受让方需缴纳63亿元作为保证金，转让总金额不低于398亿元。

由于征集受让方的条件十分严苛：交付63亿元保证金，签约后5个工作日付40%，在办理股份户前付清全款等，在参与角逐的25家机构中，最终仅有高瓴资本和厚朴资本报名。

厚朴和高瓴，这是两家同样以“影响力交易”而闻名投资界的PE巨擘，本次争夺格力股权，堪称两大高手之间过招，最终高瓴在格力争夺战中胜出。对于高瓴资本的胜出，中国家电商业协会营销委员会执行会长洪仕斌表示：“格力电器选择了遵循市场规律的一方”。

据公开资料显示，高瓴资本是张磊于2005年创立，这个被媒体称之为“隐秘的投资大鳄”低调的投资了如下项目：2005年，刚创业一无所有时All In腾讯;2010年，天使轮投蓝月亮;2011年，投资京东三亿美元;2013年，去哪儿;2014年，百济神州;2015年，滴滴、美团;2016年，信达生物;2017年，百丽、爱奇艺……

张磊在2005年创业之初，就投资了当时市值只有十几亿美元的腾讯，当时即时通信市场的老大还是MSN，张磊便大胆投资了腾讯，如今腾讯的市值已经超过5000亿美元。

2008年宝洁和联合利华占领了家用洗涤市场，张磊分析这些跨国公司因历史原因无法抓住消费升级的趋势，就找到了蓝月亮公司创始人罗秋平，鼓励他做洗衣液，并说服创始人不要去赚短期的钱。投资的前两年，蓝月亮由一家赚钱的消费品公司变成了亏损的公司，但随后，赚到的钱是原来的十倍(从2007年到2013年，蓝月亮营业收入从4亿增长到43亿人民币)。

2010年，刘强东需要融资7500万美元，但是张磊一下子就给他3亿美元。张磊就此表示，“烧钱”要烧够，才能帮助创业企业完成创新，不然烧的钱很可能就成为“炮灰”。

2017年，在传统零售业受到电商强烈挤压的大环境下，昔日的“鞋王”百丽被各方“唱衰”的时候，张磊出手，500亿收购百丽57.6%的股份，成为百丽的新任控股股东。之后便开启了百丽的数字化转型：实现全流程的数字化，并将数据本身作为驱动公司发展的生产力。

而高瓴与格力也早有渊源，早在2006年，高瓴资本创办的第二年，张磊就开始买入格力股票，并一直持有至今。截至2019年6月30日，高瓴资本共持有4339.64万股格力电器股份，占总股本的0.72%，位列第八大股东(仅次于持股0.74%的格力电器董事长董明珠)。

现阶段正值格力发展瓶颈期，格力的诸多短版尽显，比如多次尝试的新产品线(手机、电动汽车等)均以失败告终;市场占有率已触及行业天花板，突破乏力等，更重要的是，在线上渠道对家电行业越来越重要的今天，格力在线上表现得得却略显颓势。国泰君安证券也认为，高瓴能在公司治理、资本赋能和竞争战略等多维度赋能格力，尤其在“打造互联网基因”方面，战略资源储备雄厚的高瓴有助于格力的全面数字化升级。