大公司晨读：OPPO发明专利授权量2019年9月单月居榜首

作者：千年

【天极网IT新闻频道】OPPO发明专利授权量2019年9月单月首超华为居榜首

2019年9月国家知识产权局公告的发明授权专利显示，OPPO广东移动通信有限公司继8月取得全国第三之后，以266件发明专利授权量位列企业专利权人(未做权利人合并)位居全国第一。

华为鸿蒙2020年全球份额将达2%，成第五大操作系统

10月14日消息，市场调研机构Counterpoint给出的最新报告称，华为自主操作系统鸿蒙将在2020年取得2%的市场份额(全球范围)，这意味着它的地位能超越现在的Linux，成为当前全球第五大操作系统。

马云捐赠1亿元用于研究及保护西溪湿地

10月14日消息，马云公益基金会宣布向杭州市余杭区慈善总会捐赠1亿元人民币，用于西溪湿地的生态环境研究及保护。

马云在捐赠仪式上表示：“今天的签约只是我们的第一步。我们会请世界顶级生态专家一起参与，将西溪湿地打造得像纽约中央公园一样。”

德国5G网络将确认不排除使用华为设备

德国一名高级政府官员10月14日表示，德国即将发布的新的网络安全规则手册不会排除中国公司华为，德国在5G网络建设中，不排除使用华为的设备。

“走路就能赚钱”，趣步APP涉嫌传销、非法集资被查

近日，“趣步”因涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市工商部门立案调查。日前，该手机软件已经被多个应用平台下架。而这款手机应用的开发商“湖南趣步网络科技有限公司”也因为涉嫌传销、非法集资、金融诈骗等违法行为被长沙市相关部门正式立案调查。

小红书上架部分安卓市场 仍未上架苹果商店

10月14日消息，此前下架的小红书APP已在OPPO、Vivo、魅族等手机厂商应用市场，及应用宝中重新上架。不过，目前为止，小红书尚未上架苹果应用商店。