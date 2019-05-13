iOS 13加速抛弃老机型：或不支持苹果A9处理器

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】随着智能手机行业竞争的加剧，对手机厂商来说不仅要对硬件进行升级，软件系统也需要不断的完善。苹果也不例外，除了不断的提升手机硬件，还有最大的一块就是通过系统优化来完善手机。之前曾有消息称，iOS 13将会排出一些老旧机型，从苹果方面来考虑的话，确实有这么做的必要。

据外媒报道称，iOS 13支持升级的名单中可能会去掉iPhone 6S系列，准确来说这是要抛弃搭载A9处理器机型。

iPhone 6S系列

之前也曾有过类似的消息，上周有外媒报道称，iOS 13将切断前几代旧款iPhone的兼容性，放弃对 iPhone 5s、iPhone SE、iPhone 6/6 Plus的支持;iPad方面，iPad mini 2和 iPad Ai 以前的设备将无法安装iOS 13。

事实上，如果iOS 13放弃iPhone SE的话，那么基本也就可以断定苹果要放弃iPhone 6S、iPhone 6S Plus了，毕竟都是搭载A9处理器的机型。如果这样，iOS 13支持升级的机型中，入门的就是iPhone 7。

作为苹果旗下最热销的机型，让iOS 13放弃对iPhone 6、iPhone 6S系列的支持，苹果的意图可能是让用户去更新设备，当然更多的可能苹果想要集中精力，做好对现有机型的适配。

有消息称，无限制地向前兼容会使软件体系过于臃肿杂乱，iOS App开发也需要不断适配新系统和新机型，如果同时兼顾旧的体系则要付出更大代价，苹果也无力管控。所以iOS 13加快放弃老机型也是情理之中的事情。

此前，据彭博社报道，苹果公司计划将于6月3日举行苹果全球开发者大会(WWDC)，届时苹果将发布iOS 13系统，从目前更新的细节看，新系统可能会迎来深色模式，同时还有新的滑动输入法，另外系统流畅度也会提高。