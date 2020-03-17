利好车主 油价今日大幅下调至40美元“地板价”

作者：千年

【天极网IT新闻频道】最近一段时间，国际油价大幅下跌，平均水平已跌破每桶40美元，许多国内民众期盼汽、柴油也能随之降价。今天(17日)，国家发改委对外表示，国内成品油价格将按机制自今日24时起大幅下调至对应40美元的水平，低于40美元部分不再下调。这也就意味着，国内的成品油市场，也将再次重回“地板价”，进入“五元时代”。

据了解，按照2016年出台的《石油价格管理办法》规定，国内汽、柴油最高零售价根据国际原油价格变化，每10个工作日调整一次。并且我国国内的成品油价格机制设定了调控上下限。上限为每桶130美元，下限为40美元，即当国内成品油价格挂靠的国际市场原油价格高于每桶130美元时，汽、柴油最高零售价格不提或少提;低于40美元时，最高零售价格不再下调。

上次油价触及地板价是在2016年1~4月份，由于国际油价大幅下跌，触动了国内成品油价格调控下限，国内油价按机制在40美元以下部分未作调整。

设定上下限主要考虑既是石油进口和消费大国，同时也是生产国，油价过高过低都会带来不利影响。过高会加大用油行业和消费者负担，影响国民经济平稳运行;过低会影响国内原油开采行业的正常发展，削弱自给能力，不利于保障国内能源安全。

值得一提的是，当油价低于调控下限时，国内成品油价格未调金额不是直接留给企业成为收入，而是全部纳入风险准备金。

并根据《油价调控风险准备金征收管理办法》规定，全额上缴中央国库纳入一般公共预算管理，统筹用于节能减排、提升油品质量、保障石油供应安全，以及应对国际油价大幅波动，实施保障措施的资金来源。