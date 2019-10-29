今天真是马化腾48岁生日 转发这条消息到5个群不会发Q币

作者：千年

【天极网IT新闻频道】相信许多网友都曾经受到过这样的QQ消息：“今天是马化腾生日，转发这个信息到5个群里，你的QQ号等级会多了一个太阳(或者多100Q币)”。类似这样的段子或许直到今天还会在某些地方看到。

然而其实很多人都不知道的是，今天(10月29日)确实是马化腾的生日。

马化腾，腾讯公司控股董事会主席兼首席执行官，别名小马哥，外文名Pony。百科资料显示，马化腾1971年10月29日生于广东省汕头市潮南区。腾讯公司主要创办人之一，在创办腾讯之前，马化腾曾在中国电信服务和产品供应商深圳润迅通讯发展有限公司主管互联网传呼系统的研究开发工作，在电信及互联网行业拥有10多年经验。

1984年，13岁马化腾随家人从海南迁至深圳，后转入深圳中学;1989年，马化腾考入深圳大学电子工程系计算机专业。

1999年2月，腾讯开发出第一个“中国风味”的ICQ，即OICQ后，受到用户欢迎，注册人数疯长，很短时间内就增加到几万人。值得一提的是，在腾讯面临资金困难时，曾险些把开发出的ICQ软件以60万元的价格卖给深圳电信数据局，但终因价格原因告吹。

2004年6月16日，马化腾带领腾讯在香港交易所主板挂牌上市。

在今年的胡润百富榜上，马云以2750亿身家成为首富，马化腾则是以2600亿身家排第二;不过，杰克马今年的身家只比去年增长了2%，而pony马则是增长了8%。如果继续以这个速度增长下去，明年马化腾可能超过马云成为全国首富。