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5G时代来了，每部手机专利费要交多少？iPhone或需支付21美元

Yesky天极新闻 2018. 08. 23 作者：wanghz 责编：王卉竹
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　　【天极网IT新闻频道】昨晚，高通的一则公告让很多人激动了。高通表示，即将推出的旗舰移动平台将是采用7纳米制程工艺的系统级芯片(SoC)。可与Qualcomm®骁龙™ X50 5G调制解调器搭配，该7纳米SoC预计将成为面向顶级智能手机其他移动终端而打造的、首款支持5G功能的移动平台。这也就是说，5G真的要来了。相对应的，就是我们手机的改变。

5G时代来了，每部手机专利费要交多少？iPhone或需支付21美元

　　我们都知道，不管是4G还是5G，高通、爱立信等这些厂商是要收取专利费的，而每种专利费收取的金额不一样。苹果可能为未来每部iPhone支付21美元或更高的5G专利使用费，当然这和高通有很大关系。

　　消息称，高通的专利使用费将占到单模式手机价格的2.275%，多模式手机价格的3.25%，400美元封顶。如果使用高通标准专利、同时还有非标准专利的话，5G单模手机收取4%费用、多模手机则为5%。举个例子，一部1000美元的多模5G iPhone，按最高标准来算包括50美元的高通专利。

　　此前诺基亚宣布对每台设备收取3欧元(3.48美元)的5G标准关键专利使用费。根据爱立信之前的公告，爱立信的5G专利费是固定的，高端手机为每部5美元，低端手机为每部2.5美元。华为也拥有5G专利，但华为表示不会收取每部手机4%的专利费，“我们认为，任何单一权利人按4%收费都是过高的、不合理的。”不过三星暂时还未公布5G专利费收取标准。

5G时代来了，每部手机专利费要交多少？iPhone或需支付21美元

　　虽然5G已经到来，但在今年的各款旗舰机上，还都没有开始支持5G，苹果即将发布的新款iPhone也不会支持5G，最快明年可能会有5G手机，你打算入手吗？

作者：wanghz责任编辑：王卉竹）
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