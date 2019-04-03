美国《5G全球竞争》报告：美国追上中国并列第一 韩国居第三

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】2019年是全球5G商用元年，各国也加大对5G的部署。此前有外媒报道称，在2018年的全球5G竞赛中，中国和韩国处于领跑位置。但美国无线通信和互联网协会(CTIA)发布最新研究报告显示，得益于美国运营商和政府官员迅速采取行动，使“全球5G竞赛”向有利于美国的方向倾斜。

从5G准备就绪到实际部署和频谱分配方面，美国目前正在引领向下一代蜂窝标准过渡的关键位置。但CTIA表示，有两个关键问题仍未解决，即中间频段频谱和国家战略。

虽然“全球5G竞赛”的想法听起来有些遥远，但实际上，世界各地的政府和运营商确实在以不同的步伐在分配支持5G网络的无线频谱，为其大规模部署做准备，而这些努力将影响关键下一代无线标准的采用和发展。

到2019年底，美国预计将有92个5G商业部署计划，韩国为48个，英国16个，中国为零。CTIA称，这种快速增长得益于美国决策者的“快速行动和有远见的领导”，他们响应了5G战略的呼吁，制定了相关法律法规。有鉴于此，美国从一年前的“全球5G竞赛”第三位提升至与中国并列第一的位置，而韩国则降至第三位。不过，韩国也并没有懈怠，正在积极协调并推动当地运营商加快5G部署。

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但在频谱分配方面，美国的表现并不理想。但是从乐观方面来看，美国目前在分配给5G的低频段和高频段频谱数量方面居世界领先地位。由于分配的低频段频谱为716MHz，虽然速度较慢，但距离较远，美国至少略高于排名第二的澳大利亚(690MHz)和排名第三的德国(689MHz)。

不仅如此，对于毫米波高频频谱，美国已经分配了2500MHz的短距离高速频率。相比之下，位居第二的韩国分配的高频频谱为2400MHz，而排名第三的意大利则为1000Mhz。这些分配使美国运营商能够在某些市场上将毫米波5G技术商业化，同时承诺在全国范围内提供较慢的低频段服务。

但是并不乐观的是，美国在分配中间波段频谱方面处于最底层。西班牙已经分配了360MHz频谱，意大利、中国、韩国和英国也都采取了行动，但美国已分配给5G的专用中段频谱依然为零，尽管共享协议将使运营商能够使用美国海军预先控制的某些频谱。因此，运营商和设备制造商无法销售完全依赖于大多数其他国家用于5G中频频率的美国设备，这使得美国能够提供全球可用5G智能手机变得更加困难。

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正如过去所做的那样，CTIA正在为美国提供适当的国家频谱战略，主要包括：五年拍卖以便将更多频谱交付给运营商、制定现代化的政府政策以优化频谱的使用、利用自由市场和竞争方式来提高安全。

目前，美国已经在各方面行动起来。FCC目前正在拍卖更多的毫米波频谱，计划在可预见的未来提供中频带频谱，并始终在积极地减少5G部署的联邦和地方阻碍。上周，美国参议员提出了5G及以上无线安全法案，该法案排除了蜂窝网络国有化的可能性，以利于自由市场竞争。

虽然在2018年度5G的竞争的调查中，中国居首，美国排名第三，但是今年美国扩大5G部署，实力也不容小觑。