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【天极网IT新闻频道】早在几周前，不少乘客都发现了北京各个地铁站进/出站口都出现了类似刷二维码的地方，果然，近日已有确定消息指出，北京地铁将于29日开始，全网开通使用易通行APP二维码乘车服务。
总感觉二维码刷卡上车是属于上海杭州的福利，没想到这次北京也实现了。但是好像并不是我们想象中那样直接刷支付宝就可以了，那么到底应该怎么操作的呢？
今日起北京地铁支持二维码乘车 具体该怎么操作？
其实，北京地铁的二维码乘车与上海地铁类似，都需要下载单独的APP。北京的用户下载注册“易通行”APP后，在首次刷二维码乘车的时候，需要点击APP首页“扫码进/出站”，根据页面提示，依次完成实名认证和选择支付方式，就可以开始刷二维码乘车了。扫码支付支持工商银行、京东支付、支付宝等支付渠道，用户在出站扫码后会自动扣费。
可能会有不少用户想问，地铁站手机信号不稳定怎么办？会不会刷不上呢？
根据北京市交通委的消息，“易通行”APP支持乘客在无网络信号时使用手机二维码进出站，从而避免了地下车站信号不好刷不上的情况出现，但乘客需要在网络正常的时候及时完成支付。
今日起北京地铁支持二维码乘车 具体该怎么操作？
但如果是手机没电时，则要购买当站最高票价出站票出站，并需要在出站时向工作人员索要出站票凭证。手机正常工作后，再在APP上传补票信息，避免重复扣钱。
值得一提的是，“易通行”APP不需要预先充值，也不需要缴纳任何押金，同时还可以享受北京市轨道交通的累计优惠政策。但是乘客需要注意，目前西郊线还不支持二维码乘车。
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