阿里妈妈内容营销团队并入优酷，向优酷总裁樊路远汇报

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】4月3日消息，据悉，阿里妈妈负责内容营销的近200人团队已于近日调整到优酷，向阿里大文娱轮值总裁、优酷总裁樊路远汇报。日前，优酷在北京召开了优酷剧集头部客户闭门沟通会，曹华益、白一骢、于正、黄澜等40余家行业头部制作公司高层参会。而阿里大文娱总裁、优酷总裁樊路远首次向外界披露了优酷的最新调整情况和剧集内容策略。

对于阿里妈妈内容营销团队的加入，阿里大文娱方面表示，是以使其与优酷剧集、综艺等内容团队有更紧密配合，提升优酷内容商业化的效率。同时阿里妈妈仍将发挥全链路整合营销服务的优势，继续支持优酷的内容商业化。

去年底，优酷宣布内部整顿，此后也爆出了“查考勤”、“组织优化”等传闻。对此，樊路远回应表示，优酷的内部整顿核心是要树立“新文娱、新气象”，让阿里大文娱团队以“店小二”的新姿态展现在合作伙伴面前，具体到优酷日常工作中，包括剧本评估反馈不能超过一周，合同审核、付款审批要求做到“日清”等，尽最大可能提升沟通和服务效率。

樊路远称，传闻都是表象，优酷的内部整顿核心是要树立“新文娱、新气象”，让阿里大文娱团队以“店小二”的新姿态展现在合作伙伴面前，具体到优酷日常工作中，包括剧本评估反馈不能超过一周，合同审核、付款审批要求做到“日清”等。

远到影视行业，樊路远希望内容方和平台之间的关系从以往的B2B模式向B2B2C模式转化，“B2B你就卖一次版权，B2B2C是你可以把版权卖给我们，同时我们一起来经营这些用户，这个才是我们最需要的。”

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据悉，未来优酷的三种剧集合作模式包括：“保本保利”、“保本+收益分成”及“共担成本+共享收益”。樊路远解释：“如果你对自己的内容有自信，按照我们的方式你能挣更多钱!”相比过去购买剧集版权的一锤子买卖，在优酷提出的新模式下，内容方获得收益的边界更宽。