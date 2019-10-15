第六届世界互联网大会进入倒计时 四大亮点抢先看

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】10月15日消息，由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同举办的第六届世界互联网大会，将于10月20日至22日在浙江乌镇召开。世界互联网将再次进入“乌镇时间”。

10月11日，大会组委会召开媒体见面会，浙江省委宣传部副部长、省委网信办主任，世界互联网大会浙江承办工作领导小组秘书处秘书长朱重烈介绍了筹备情况，总体来说，本届世界互联网将呈现四大全新亮点。

新场馆带来新体验

今年，互联网之光博览会启用了新展馆――互联网之光博览中心，新展馆以黑白两色为主基调，屋顶采用近85万片小青瓦，与乌镇传统水乡建筑风格遥相呼应、融为一体。

从空中看，整个展馆由五段连续的弧线组成，形似一只昂首前行的春蚕，蕴含着互联网新技术、新运用从这里结茧化蝶的美好寓意。

新展馆采用“一拱一链”的设计，展馆内部没有一根立柱，实现展馆空间利用率最大化，新展馆占地面积近2万平方米，为互联网企业多维立体展示提供了宽敞的空间。新展馆通过数字化的管控运用，采用人脸识别等多种智能技术，可以说是一个高度智能化的场馆。

据了解，互联网之光博览中心一期建设总投资4.5亿元，建设时间仅用时6个月，现已投入使用。

新架构拓展新空间

在往届世界互联网大会分论坛加领先科技成果发布和博览会的“1+2”基础上，本届大会将创新设置“直通乌镇”全球互联网大赛，与大会正式内容板块形成了大会“1+3”的新架构，大会期间将举办总决赛及颁奖活动，一批互联网创新项目将集中亮相。

大会除了开幕式、主论坛等议程外，还将设置4大板块，20场分论坛，这些分论坛将由联合国、国际电信联盟、世界卫生组织、世界知识产权组织、联合国人居署、联合国儿童基金会等国际组织和国家发改委、工信部、民政部、中国人民银行、国资委等国家部委参与主办或协办。

论坛的力量更专业、内容更多元、成果更丰富，可以说，每一场分论坛都是智慧的碰撞和独到的见解。

新变化呈现新亮点

每年的世界互联网大会上，重头戏都少不了，今年也不例外，首先互联网之光博览会提前2天，即10月18日开幕，展期延长5天，关注人数将大大增加，很多高精尖的互联网新产品、新应用将在博览会上登台亮相，并逐步飞入寻常百姓家。

二是世界互联网领先科技成果发布为全球互联网持续快速发展提供创新引领。可以预见，一大波深刻影响乃至改变互联网发展方向的“黑科技”正在靠近。

三是“乌镇咖荟”特色活动，为互联网企业打造交流互动的平台。