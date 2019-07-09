2019中国互联网大会：腾讯“科技向善”共建数字生态

作者：千年

【天极网IT新闻频道】2019中国互联网大会于7月9日至11日在北京国家会议中心举办。本届大会以“创新求变再出发――优质发展谱新篇”为主题，将重点关注5G、IPv6、人工智能、金融科技、互联网教育等领域。在大会首日，腾讯集团副总裁马斌出席并发表《新时代下数字经济发展思考与实践》的主题报告。

马斌表示，我们所处的社会从农业社会、工业社会、智能社会并最终向创造力社会演进。当下，数字时代所代表的未来已来，我们必须面对社会的复杂性变化。比如时间、空间的打破、旧思维与新观念的冲突等等。

马斌还向在座的观众展示了中国互联网的发展历程，从1G网络到4G网络再到即将到来的5G网络，我们的互联网不断的升级变化，每次升级都给人们的生活生产带来巨大影响。

马斌强调，互联网的发展带来了诸多的“红利”，比如趋势红利、连接红利、数据红利、AI+5G红利、创新红利等，这些红利会成为互联网与现实世界融合的机会。马斌认为，社会通过科技、媒介、人文的驱动不断进步，互联网发展所带来的红利也将推动关系、安全、信用、文化的构建。

马斌同时还表示，在4G时代，苹果公司是当之无愧的巨头，但是在5G时代，他更看好华为与中兴，并且希望它们能够获得很好的发展。

另一方面，互联网技术的发展也带来生产的发展，同时也改变了公司的价值与生存周期。马斌认为，生产关系中的价值环节随着生产力的变化不断转换重新分配。互联网+会带来以人为本的价值链再次分配的机会。

马斌提到，在互联网上半场，以人为本的核心是人性标签，千人千面，互联网的发展最大程度利用了人的虚荣、贪婪、懒惰等人性。然而在互联网的下半场，以人为本的核心将会变成复利思维、科技向善。马斌强调，复利的核心不在于回报率，而是在于时间，坚持的力量。比如，“股神”巴菲特的财富每年都能保持小幅稳定增长，他的财富净值为670亿美元，其中99%是50岁之后获得的。

另外，马斌也谈到了产业互联网。他表示，互联网完成了人与人的连接，形成了消费者网络。互联网+则将连接扩展到企业，形成了人与企业的外部连接，使得企业的商品和服务可以快速传递给用户。

而产业互联网更进一步将连接从广度上扩展到不同产业企业，从深度上纵深到企业内部，使得可以围绕用户需求重新组织要素和生产运营模式，更有效地实现供需匹配。

在产业互联网中，马斌提出了三个提升工业化生产效率的方法：1.产品升级，将产品和服务数字化、软件化、服务化;2.人机协同运营，基于数据理解企业经营情况，将数据和算法融入企业经营决策;3.人造打造弹性组织，进行网络化、扁平化、自适应。

马斌还向观众介绍了数字时代腾讯产业互联网的发展战略。马斌表示，腾讯将从深度连接、数字助手、去中心化、前沿探索、生态共建几个方面来共同建设数字生态，加速实现功能转换。

此外， 马斌以“科技向善”为主题，向参观者重点展示通过大数据及人工智能产品助力公益事业发展。比如 守护者计划•腾讯优图AI寻人项目，依托腾讯优图实验室的计算机视觉技术，自研祖母模型，对人脸的成长变化进行模拟建模，生成可供学习的脸部样本，再利用深度神经网络算法学习成长过程中的变化，将识别的精准度提升至超过96%。截止2019年6月，共计协助四川、广东警方找回了8名被拐超过10年的孩子，其中年龄跨度最大的长达19年。