走出国门 阿里巴巴与美国网贷公司合作 向美中小企业放贷

【天极网IT新闻频道】近两年来，互联网金融平台快速发展，阿里巴巴旗下的蚂蚁金融在近两年来也发展壮大。近日，阿里巴巴集团宣布与美国网贷公司Kabbage达成合作，向美国中小企业发放贷款，这一合作使得阿里巴巴向着扩大美国业务的长期目标又迈进了一步。



阿里巴巴集团

据了解，Kabbage是一家软银集团投资的“独角兽企业”，使用大数据和机器学习技术确定中小企业的贷款资格，放贷速度超过了传统银行。

近两年来，亚马逊等国外电商纷纷进入中国市场，在中国本土面临亚马逊等对手的竞争情况下，阿里去年悄然在美国实施了一笔收购交易，进一步发展美国业务。2018年9月，阿里悄悄收购了社交购物创业公司OpenSky，借此建立北美业务，收购金额并未披露。

实际上，阿里早在2015年就已入股OpenSky。当时，OpenSky接管了阿里在美国多个发展不顺的网站。现在，OpenSky运营着阿里北美B2B业务。

众所周知，阿里巴巴的金融业务在中国的金融业中是十分重要的，同时也探索出了互联网金融的发展方向。如今，阿里走出国门，无疑是一件好事，或许还会加强国内与美国的民间金融市场的沟通。

（ 作者：冰告 责任编辑：黄浩）