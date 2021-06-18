揭秘！在618天猫开心夜亮相的为何是猎户星空机器人？

作者：阿桶

【天极网IT新闻频道】6月18日晚，2021湖南卫视618天猫开心夜顺利播出。这场汇集“沉浸式”舞美和超强阵容的视觉盛宴，给观众们带来了一场触发惊喜的狂欢之夜。

今年的618天猫开心夜主要分为“主舞台”和“六大空间”两个部分，主舞台主要为大秀与主视觉场地，而六大空间分别为惊喜盒制造间、科技生活空间、美食生活空间、美好家居空间、阅读空间、旅行户外空间。其中，猎户星空机器人在科技生活空间中惊喜亮相，新一代六轴双臂制饮机器人“智咖大师”亲自手冲咖啡，再由餐厅服务机器人“招财豹”为知名主持人何炅、梁田及当红女团THE9递送，两款产品极为流畅及智能的服务过程令在场嘉宾直接感受到了扑面而来的惊喜。亲眼目睹到“智咖大师”一系列操作的何炅，现场感叹不断，夸赞手冲咖啡的醇正香味和绝佳口感，并举杯与THE9共同庆祝新歌《异兽》首秀舞台的顺利结束。

随着中国“新基建”进度的加快与先进科技的探索，服务机器人场景落地已经成为现实。据了解，“智咖大师”是猎户星空专门针对咖啡场景推出的一款智能服务机器人，满足了咖啡馆、线下门店、产业园区、会展、城市会客厅等多元化场景需求，为社会创造了极大的商业价值。

硬件层面，“智咖大师”采用了仿生外观，六轴双臂设计，可支持复杂冲泡动作，且保证饮品口感;软件层面，“智咖大师”实现了模块化设计，并借助开放的机械臂开发平台，快速根据用户具体需求实现机器人的应用部署。无论是外形设计、内在定位还是产品延展性，“智咖大师”都满足了当下客户进行智能化升级和创新营销展示的需求，是市场上少有的真正落地到场景中的“咖啡机器人”。

此次一同亮相的“招财豹”，是猎户星空自主研发的餐厅营销服务机器人，搭载了自研Robot OS系统，可根据需求进行个性化场景定制，能够实现餐饮递送、主动揽客、自主行走、精准导航、智能避障、语音交互、多机协作等功能，“忙时送餐，闲时揽客，一个顶俩”。

除了“智咖大师”和“招财豹”外，猎户星空目前已发布了从接待服务到递送服务、再到新零售服务的多款服务型机器人产品，打造了产品类型丰富的“智能服务机器人家族”,并通过机器人的智慧化服务，帮助企业降本增效，给行业和用户带来全新体验。截止2021年4月底，猎户星空“智能服务机器人家族”已覆盖大型商场、医疗机构、旅游、博物馆、图书馆、KTV、学校、轨道交通、会展、通信等20多个场景，上岗机器人规模超19800台，服务超2800家客户，日均语音交互频次超1000万次，服务总人次超2.2亿，已成为中国最大的服务机器人供应商之一。

人工智能、物联网等新技术的突破，让机器人行业迎来了最好的发展时期，同时加速了服务机器人在各领域的渗透。作为聚焦服务机器人领域的行业先锋，猎户星空将继续探索“真有用”机器人，以人工智能技术为基础打造下一代革命产品，向大众传递智慧新生活，并让更多人能清晰正确地看到服务机器人的价值所在。