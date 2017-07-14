业内人士透露坚果Pro真实销量:50-80万

【天极网IT新闻频道】在业内一直以“情怀”著称的罗永浩和他几个月前的新品坚果Pro最近又着实火了一把。前几天，一份据说来自锤子员工的数据曝光，报告显示坚果Pro迄今的销量还不到21万台。有人惋惜，也有人大呼罗胖骗人，锤黑们可以说借此又兴奋了一把。

昨天中午，罗永浩发微博否认21万的销量，称此份数据是假的，“谁慌谁知道”，此外，也有锤子科技工作人员进行了辟谣，他表示该数据只是推动调研的活跃用户数量，并非目前的整体销量，坚果Pro的实际销量要远远大于这个数字。

昨天晚上开始，事情再次开始出现反转。

分析师潘九堂表示，目前坚果Pro的累计销量在50-80万之间，远超所谓的21万，而且潘九堂预估锤子今年的手机销量应该比历年累计销量之和还多一些。

此外，业内人士@摩卡RQ也站出来说话了，他发微博表示从核心供应商求证坚果Pro的总提货量已经超过百万，在110万到120万之间，首单提货40万，本季度陆续提货接近80万。

不过，业内人士@摩卡RQ的这条微博下边，也有不少网友说他洗地洗的太过。

坚果Pro从推出以后各种新闻从未断过，关于他的真实销量，我们还是等官方正式宣布吧。

（ 作者：Defsoul 责任编辑：周颖）