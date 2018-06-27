百度已向SEC提交文件，正评估在中国发行CDR的可能性

【天极网IT新闻频道】百度于今日向SEC(美国证券交易委员会)提交文件，该公司正评估在中国发行CDR(中国存托凭证)可能性。
百度在文件中提及，如果百度要发行CDR，并且此类CDR的发行获得相关监管机构的批准，就将增加百度发行的股票总数，所发行的CDR均为百度的A类普通股。目前提交CDR申请和完成申请的时机和确定性尚不确定，并且可能会根据市场和其他条件进行变更。
中国存托凭证(简称CDR)，是指在境外(包括中国香港)上市公司将部分已发行上市的股票托管在当地保管银行，由中国境内的存托银行发行，在境内A股市场上市，以人民币交易结算，供国内投资者买卖的投资凭证，从而实现股票的异地买卖。
此前有消息称，百度已选定华泰证券、中信证券作为发行CDR的保荐机构，将成为首家通过发行CDR从纳斯达克回归A股的中概股。百度CEO李彦宏在接受媒体采访时也曾表示：“任何时候政策允许百度回来的话，我们肯定是希望能够尽早回到国内股市。”
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