中国移动公布5G终端演进路线：年底推通用模组

【天极网IT新闻频道】日前，中国移动通信研究院无线与终端技术研究所副所长肖善鹏透露，中国移动5G终端的整体推进计划的关键点，一是在2018年11月的中国移动合作伙伴大会上，推出首批5G通用模组。这意味着2018年年底行业客户可以采用5G产品做测试，做实验;二是，在2019年MWC发布首批5G行业终端，最终目标是在2019年10月份能够实现友好用户测试。

肖善鹏表示，中国移动用了5年时间做出了TDS终端，用了三年时间做出了TD-LTE终端。而现在5G标准刚刚冻结，离着2020年商用只有两年时间。在这两年的时间里，需要完成终端的研发、生产、调试，及最终投入使用。这个时间压力不允许中国移动在中间犯错。

为此，中国移动在推进5G终端发展时分成两大路线，一是智能手机，二是行业终端。在智能手机上，它还是目前业界最看好的终端发展方向，不过5G将给手机带来新的研发需求，如高功率、多模多频、多种模式(SA、NSA)、多天线、高级调制等。

在行业终端上，中国移动正在推进5G通用模组的应用研发，制定相应的标准，实现接口、尺寸等的统一，让模组既可以应用在笔记本上，又可以应用在AR/VR上，也可以应用在车联网上。

（ 作者：stenpan 责任编辑：潘宇）