大公司晨读：iPhone11支持双向无线充电 OPPO Reno确认有DC调光

作者：August

【天极网IT新闻频道】外媒：新iPhone将可以给苹果Watch和AirPods无线充电

日本苹果新闻博客Macotakara爆料称，苹果iPhone 11将可以给苹果智能手表Watch和无线耳机AirPods进行无线充电。

Macotakara还称，中国供应商透露，苹果下一代iPhone将包括类似三星Galaxy S10智能手机的Wireless PowerShare功能，苹果智能手表可能会由iPhone使用该功能进行无线充电。同时预测，第二代Airpods无线耳机的无线充电盒也可能与iPhone 11的无线充电功能兼容。这暗示，iPhone 11电池容量将有望增加。

早前天风国际证券公司也曾预测，苹果2019年的旗舰iPhone将实现双向无线充电。

沈义人：OPPO Reno新机确认有DC调光

4月10日，OPPO新系列Reno手机将发布，核心配置包括骁龙855处理器、十倍混合光学变焦技术、4065mAh电池、屏占比93.1%、Breeno智能助理、Color OS 6正式版等，且摄像头不凸起。现在，OPPO副总裁沈义人又透露，Reno新机的DC调光已经安排上了。

沈义人表示，DC调光能不能赶上(OPPO Reno)发布会软件版本说不定，要保证稳定性，但一定可以展示。据说效果和pixel3没有什么差别。同时也会有一个开关选项给到需要的大家。

再加上十倍混合变焦技术，OPPO Reno新机的拍照表现令人期待。

华为WATCH GT全球销量破100万台，新品将与华为P30同台发布

华为终端手机产品线总裁何刚宣布，HUAWEI WATCH GT全球销量破1000000台，创华为穿戴千元以上单品最快破百万记录。

要知道的是，HUAWEI Watch GT是去年10月才随华为Mate 20系列在伦敦发布的，采用圆形表盘、双芯架构、OLED屏幕设计，拥有长达14天的强劲续航表现，支持实时连续心率监测、支付宝扫码、Huawei Pay公交卡功能。

而且，3月26日在法国巴黎举行的华为P30/P30 Pro发布会上，还会有HUAWEI WATCH GT系列新品发布。 ​​​​

中国移动已提交5G商用牌照申请

中国移动已经提交了5G商用牌照申请，正等待主管部门审核。中国移动董事长杨杰透露，获发5G牌照时间并不明确，故难以预算今年5G的实际投入。

目前中国移动正在17个城市进行5G规模网络试验和应用示范。不过此前工信部部长苗圩表示，今年将在部分城市发放5G临时牌照，在热点地区率先实现大规模组网。5G组网以SA(独立组网)作为目标架构，同时推进4G/5G协同发展。这也是运营商首次较为明确的表态5G组网方式，给设备网以明确的信号，加速供应链成熟。

中国移动副总裁兼财务总监董昕则表示，加上5G预商用投资，中国移动今年的投资规模不会高于2018年的1671亿元。

苹果CEO库克：感谢中国打开大门，鼓励中国继续开放

3月23日，库克在2019中国发展高层论坛上表示，“我们看到中国不断发展变化，感谢中国打开大门，让我们成为这个市场上的一份子。”库克表示，鼓励中国继续开放，“开放不仅对中国发挥潜力来说很重要，也对全球整体经济繁荣至关重要。”

腾讯回应服务器异常：运营商线路故障，业务恢复正常中

腾讯发布声明称，2019年03月23日16时左右，因上海当地网络运营商光纤线路大面积故障，腾讯多个产品业务使用受到影响。目前运营商正在紧急抢修中，我们也正在积极做容灾处理，经过上海当地运营商紧急抢修，光纤线路故障目前正逐步恢复。业务恢复正常中，部分产品可能存在短时波动。

另外，腾讯游戏也同时发布公告说明此次服务器异常情况。目前，运营商和腾讯方面都在加紧抢修，恢复相关业务。

据悉，此次受影响的腾讯服务包括腾讯微云、腾讯游戏、QQ安全中心等服务。王者荣耀表示，将在网络恢复后补偿玩家100钻石+100铭文碎片。