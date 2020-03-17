分析师称苹果关门店对收入影响不大，消费者将移至线上

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】3月17日消息，由于新冠肺炎疫情在中国以外的国家爆发，所以苹果公司决定，关闭中国大陆以外的所有门店延长关闭至3月27日。今天有专家表示，并不担心苹果的经营状况。

分析师表示，苹果公司20%到30%的收入来自实体店。该公司现在更依赖于这些零售实体店来让消费者了解该公司的各种硬软件产品，并售卖它们。这些商店同时也是苹果公司的维修中心，接受由苹果独创的“天才吧”(Genius Bar)提供的便利支持。

在上一年同期财政季度，苹果创造了580亿美元的收入，零售商店的占比份额在110亿至170亿美元之间。不过现在新冠病毒在全球蔓延，苹果想要达到去年的营收是不可能的了。

Wedbush的分析师丹・艾夫斯(Dan Ives)就认为，关闭门店将使苹果本季度营收减少约5%。不过Loup Ventures的分析师吉恩・蒙斯特认为，苹果的零售店销售额的很大一部分将转移到网上，从而使得门店关闭导致的收入下降将仅为约1%，即仅仅大约1亿美元的损失。

由于去年iPhone销量下滑严重，苹果开始转战软件服务，软件服务的增速更快，利润率也可能更为丰厚。在去年苹果春季发布会上，苹果发布了四款新服务，包括流媒体视频服务和移动游戏订阅服务等，这在一定程度上减少了苹果本次关店的损失。

分析师表示，苹果无需动用巨额现金储备来缓解收入下滑。艾夫斯说，在门店关闭期间，苹果将继续盈利，并继续创造现金流。 蒙斯特同意这一点，但他也认为门店关闭即使没有影响到苹果的业务，也可能会影响到股东的利益。

截止目前苹果股价已经从一个月前的每股319美元大幅下跌至242美元，市值蒸发1.3亿美元。蒙斯特认为苹果可能会动用现金从投资者手中购买股票，从而提振股价。

分析师一致认为，苹果关闭门店是为了保护员工和客户，而不是为了对冲供应链的放缓。“关闭门店是苹果的一个起示范作用的举措。其他公司将会效仿。” 专家们认为，这一措施是苹果“把员工和客户的健康置于iPhone产品销售之前的英明之举”。

分析师们也非常看好苹果公司的未来，他们认为苹果终将克服病毒疫情对其业务的影响。苹果的盈利能力和现金储备将使得这家公司能够比其他公司更好地抵御疫情的干扰，当新冠疫情对日常生活的影响逐渐消退时，苹果将能像往常一样重回正轨。