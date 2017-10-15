【天极网IT新闻频道】作为国内手机品牌的“老大哥”，华为于10月16日在德国慕尼黑举办的新品发布会备受人们期待。届时，华为年度旗舰手机Mate 10将正式面世。目前关于该系列手机的基本信息已经在网上基本被曝光，但依然无法安抚花粉们期待的心。
确定了!苏宁易购将首发华为Mate 10系列新机
对此，国内零售商苏宁易购表示，“针对华为旗舰新品Mate 10，苏宁易购将在新品发售的第一时间同步首发，并且在16日新品发布会同时，还将安排粉丝用户同步观看发布会，送出精美礼品。”
此外，据华为副总裁余承东表示，华为Mate10系列慕尼黑发布会，将会于10月16日北京时间20:00，在华为视频客户端进行全程直播。
确定了!苏宁易购将首发华为Mate 10系列新机
事实上，今年下半年苏宁与华为之间的战略合作深入，8月份华为余承东到访苏宁总部签订300亿大单协议，9月份华为麦芒6发售，苏宁华为战略合作月正式启动。
值得一提的是，在苏宁刚刚发布的“国庆长假手机战报”中，华为手机获得了苏宁线下零售店手机品牌综合销量排行榜第一，而在单一手机销量排行榜中，榜中前五名，华为独占3席，分别是荣耀9、华为Mate9和华为P10。
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