探探年轻人恋爱报告：56.1%女性从未主动表白过

作者：阿桶

【天极网IT新闻频道】七夕来临之际，社交平台探探发布了《年轻人恋爱报告》，该报告针对20-30岁当代年轻人恋爱中的常见问题，在探探平台进行了调研。报告显示，91.8%男性用户接受恋人比自己收入高，63.9%的女性、58.2%男性用户都认为“圈子太小”是自己脱单的最大障碍;14.7%的男性、11.6%的女性用户表示自己从未谈过恋爱，是“母胎单身”。面对社交软件和相亲两种脱单方式，20-23岁的受访者中，高达66.1%选择了社交软件而非相亲，来增加脱单机会。

“圈子太小”成当代年轻人脱单最大障碍

本次调研中，年轻用户普遍单身时间较短，60.2%的女性单身时间1年以内，男性这一选项占比为43.2%。14.7%的男性、11.6%的女性用户表示自己从未谈过恋爱，是“母胎单身”。而“圈子小”“不够勇敢、遇见喜欢的人不敢表白”“自身条件不太好”则成为用户票选出的脱单障碍TOP3。

比起相亲这种传统的脱单方式，年轻人对社交软件这种自主选择的脱单方式更加青睐，年纪越轻的用户对于社交软件的认可度越高。在20-23岁的群体中，高达66.1%的用户表示自己更愿意选择社交软件脱单，18-19岁用户这一占比高达76.5%。在谈及为寻找爱情做出了哪些实际努力，下载交友软件、努力挣钱和提升外表，成为最常见的三大脱单举措。

九成男性接受恋人比自己收入高

在“男主外、女主内”的传统文化影响下，男性择偶时“向下兼容”，女性择偶“向上兼容”成为常见的现象，但本次调研显示，91.8%男性接受恋人比自己收入高，接受“恋爱中，女性收入比男性高”的女性仅有64.7%。这意味着男性的择偶、寻找爱情的观念，正在发生变化，越来越愿意接受新的关系模式。在地域方面，男性最崇尚“男强女弱”的省市TOP 5分别为 山东、天津、北京、安徽、重庆，女性最希望“男强女弱”的省市为山东、重庆、北京、广西、广东。

经济如何影响恋爱关系？亲密关系和经济独立是否可以并存？当代年轻人有更加独立的自我意识，也更能直面恋爱中的经济问题。调研显示，仅有17.5%的女性和10%的男性明确表示“不接受AA制恋爱，太伤感情”，超七成男性和女性均表示“不用刻意AA，付出平等更容易长久”，也有9.2%女性、15.1%的男性明确表示接受AA制、“经济独立最轻松”，整体上，男性对AA制恋爱的接受度比女性更高。

借钱是社交中的敏感问题，对于亲密关系，借钱同样有微妙的影响。关于“恋人跟你借钱，你愿意借吗？”的问题，男性比女性更愿意借钱给恋人，34.2%的男性表示愿意借钱给对方，女性这一比例仅为12.9%，61%的男性、68.1%的女性用户表示“急用可以，不要成为习惯”。

近七成用户认为不该看恋人手机，56.1%女性从未主动表白

尽管当代年轻人越来越勇于展现自我，但对于勇敢追求爱情方面仍略显羞涩。31.7%的男性表示自己从未向别人表白过，女性这一比例高达56.1%。对于公开场合表白这一方式，年轻用户普遍接受程度较高，高达81.7%的男性用户“接受在公开场合被表白”，女性这一比例也高达78.7%。

在感情史方面的调查显示，超过六成的用户不在乎对方的恋爱次数，更加在意恋爱中对方的人品。21.4%男性用户表示介意对方恋爱次数多，女性这一比例为16.3%。通过调查发现，年轻用户普遍边界感清晰，68%的用户表示应该尊重对方隐私，不应该看对方手机。

女生最反感的男生行为TOP5：不尊重女性、撒谎、冷暴力、懒、懂王

调研显示，在恋爱中，女生最反感的男生行为TOP5是“不尊重女性、撒谎、冷暴力、懒、懂王”，而男生最反感女性的行为则包括“爱提分手、什么都让男生猜、攀比、懒、管太多”。

在恋爱中，男性和女性的沟通习惯仍然存在差异，女性自我意识的提升，也在改变着女性对男性的审美标准以及男性、女性的交往方式。不尊重女性，成为女性最反感的恋爱中男性的行为，而男性则期望恋人能够有话直说、珍惜彼此的感情，不要“什么都让男生猜”或者动不动就提分手。

新技术、社交网络的发展以及性别文化的变迁，都在改变着人们寻找爱情的方式以及恋爱中的男女交往方式。作为备受年轻人喜爱的社交平台，探探为年轻人提供了全新的相遇方式。探探相关负责人表示，“人们的社交方式、恋爱观念，都在发生着变化。我们也在持续深耕社交需求，期待更高效、更精准地帮年轻人寻找爱情，寻找连接。”