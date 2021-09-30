ººÍõ¿Æ¼¼·¢²¼ÐÂÒ»´ú·ÂÉú»úÆ÷Äñ£¬ÒâÓû²¼¾Ö·þÎñ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡

¡¾Ìì¼«ÍøITÐÂÎÅÆµµÀ¡¿Ö±²¥ÆÁÄ»ÖÐ£¬Ò»Ö»´óÄñµÄÕðº³³ö³¡ÈÃÏßÉÏµÄ¹ÛÖÚÇéÐ÷·ÐÌÚÆðÀ´¡£
ÕâÖ»´óÄñµÄÃû×Ö½Ð¡°Go Go Bird 1020¡±¡£ËüÊÇÒ»Ö»Éí³¤42cm¡¢ÒíÕ¹´ï60cmµÄ·ÂÉú´óÄñ£¬ËüÓÐÁ½ÖÖÔìÐÍ£¬ÎÞÂÛÊÇÍþÎäÉñÓÂµÄ°×Í·º£µñ»¹ÊÇÀäÑÞ¸ß¹óµÄ¿×È¸£¬µ±ÄãÖ»ÊÇ×¢ÊÓ×ÅËüÃÇµÄÑÛ¾¦£¬¾ÍÄÜ±»Æä±ÆÕæµÄÔìÐÍËùÎüÒý¡£
9ÔÂ16ÈÕ£¬ººÍõ¿Æ¼¼¾Ù°ìÁËÒ»³¡¹æÄ£Ê¢´óµÄÇï¼¾ÐÂ²úÆ··¢²¼»á¡£ÔÚÕâ´Î·¢²¼»áÉÏ£¬ººÍõGo Go BirdÀÏÓ¥¡¢¿×È¸¡¢±Ï·½¡¢ºûµû£¬ÒÔ¼°ººÍõµçÖ½°ì¹«±¾1001¡¢ººÍõeµä±ÊS30¡¢ººÍõÈËÁ³Ê¶±ð¿¼ÇÚ»úHW-D3µÈ¶à¿îÐÂÆ·ÔÚ¹«ÖÚÃæÇ°Ò»Ò»ÁÁÏà¡£
·ÂÉú»úÆ÷½çµÄ¡°¶¯ÎïÔ°¡±
ººÍõ¿Æ¼¼±¾´Î·¢²¼µÄ·ÂÉú»úÆ÷Äñ·ÖÎª´óÄñÀÏÓ¥/¿×È¸ºÍÐ¡Äñ±Ï·½/ºûµûÁ½¸öÏµÁÐ£¬´óÄñÃæÏòÇàÉÙÄêÈËÈº£¬Ö÷¹¥STEAM½ÌÓýºÍº½Ä£·½Ïò;Ð¡ÄñÔòÃæÏòµÍÓ×ÈËÈº£¬ÊÇ¿ÉÒÔ¶ÍÁ¶º¢×ÓÊÖÑÛÐµ÷ÄÜÁ¦£¬ÅàÑø¿ÆÑ§ÐËÈ¤µÄÖÇÄÜÍæ¾ß¡£
µ±ËüÃÇÕñ³á¸ß·ÉÊ±£¬ÄñÉíÈÚºÏµÄººÍõ¿Æ¼¼Ç°ÑØ·ÂÉúÆËÒí·ÉÐÐ¼¼Êõ¡¢ÖÇÄÜ´«¸Ð¼¼Êõ¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼Êõ£¬¶¼µÃÒÔ¼«ÖÂ·¢»Ó£¬ÔÚÑô¹âÏÂ¾¡ÏÔ÷ÈÁ¦¡£µ±ËüÃÇÒ»²»Ð¡ÐÄ·ÉÈëÆäËû×ÔÈ»·ÉÄñµÄ×·ÖðÕóÁÐÖÐÊ±£¬¾¹È»Ã»ÓÐË¿ºÁµÄÎ¥ºÍ¸Ð¡£Î¨Ò»ÓëºóÕß²»Í¬µÄÊÇ£¬ººÍõ¿Æ¼¼µÄ·ÂÉúÄñÊÇÍêÈ«±»ÖÇÄÜ¿ØÖÆµÄ¡£
´Ó½ñÈÕÊ¼£¬ººÍõ¿Æ¼¼µÄ¡°Äñ¶ù¡±ÓÖ½«·É½øÇ§¼ÒÍò»§¡£
¡°ËäÈ»ÏÖ½×¶ÎººÍõµÄ·ÂÉúÆËÒí·ÉÐÐÆ÷Ö»ÊÇÖÇÄÜÍæ¾ßºÍSTEAMº½Ä£½Ì¾ß£¬µ«·ÂÉúÆËÒí¼¼ÊõµÄÍ»ÆÆÒâÒåÖØ´ó£¬Ëü²»½öÎªÎÞÈË·ÉÐÐÆ÷¼Ò×åÔö¼ÓÁËÉÌÒµ»¯µÄÆËÒí·ÉÐÐÆ÷Æ·Àà£¬¶øÇÒ»ò½«Òý·¢ÆËÒí·ÉÐÐÆ÷´ÓÍæ¾ß¼¶ÆÕ¼°µ½¸ß¶ËÐÐÒµµÄ´ó¹æÄ£ÉÌÒµ»¯Ó¦ÓÃ¡£¡±ººÍõ¿Æ¼¼×Ü²ÃÖìµÂÓÀÕâÑù±íÊ¾¡£
ººÍõ¿Æ¼¼µÄ·ÂÉú»úÆ÷ÄñÕûºÏÁËµ±Ç°Ç°ÑØµÄ·ÂÉúÆËÒí·ÉÐÐ¼¼Êõ¡¢ÖÇÄÜ´«¸Ð¼¼Êõ¡¢ÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼Êõ¡£
ÐÂÆ·Go Go Bird ÀÏÓ¥/¿×È¸ÄÚÖÃÁË¶àÐ¾Æ¬½øÐÐÊý¾Ý²É¼¯£¬¿ÉÖÇÄÜ»¯¸ÐÖª·ÉÐÐ×ËÌ¬£¬´Ó¶øÊµÏÖ×ÔÖ÷·ÉÐÐ£¬ÇÒÄÜÍêÃÀÊµÏÖ¶¨¸ß·ÉÐÐ¡¢Ö±Ïß·ÉÐÐ¡¢ÌØ¶¨·ÉÐÐ¶¯×÷µÈ¸ßÄÑ¶È·ÂÉú·ÉÐÐ¹¦ÄÜ¡£ÁíÍâ£¬ÎªÊ¹ÓÃ»§ÓÐ¸üºÃµÄÊ¹ÓÃÌåÑé£¬Go Go Bird ÀÏÓ¥/¿×È¸·ÂÉúÆËÒí·ÉÐÐÆ÷¿ÉÊµÏÖÎÞ¹¤¾ß×°Ð¶ºÍ30s¿ìËÙ×°²ð£¬·½±ã¿ìËÙÉÏÊÖ£¬ÈÃÓÃ»§¸üÖ±¹Û¸ÐÊÜµ½·ÂÉúÆËÒí·ÉÐÐÆ÷µÄ²Ù¿ØÀÖÈ¤¡£
ÔçÔÚ2019Äê9ÔÂ£¬ººÍõ¿Æ¼¼·¢²¼µÄµÚÒ»¿î·ÂÉúÆËÒí»úÆ÷Äñ¡ª¡ªººÍõ³öÍ·Äñ£¬¾ÍÊÜµ½ÁË¹ã·º¹Ø×¢£¬·çÃÒ±±ÃÀ¡¢°ÄÖÞ¡¢Å·ÖÞ¡¢ÈÕº«µÈÈ«ÇòÊÐ³¡£¬ÄêÏúÁ¿³¬20ÍòÌ×¡£Á½Äê¶àÀ´£¬ººÍõ¿Æ¼¼Â½ÐøÍÆ³öÖìÈ¸¡¢·ï»Ë¡¢ºûµû¡¢±Ï·½¡¢ÀÏÓ¥¡¢¿×È¸¡¢°ÙÁéµÈ¶à¿î·ÂÉú»úÆ÷Äñ£¬¿ÉÒÔËµÊÇ¿ªÁËÒ»¼Ò·ÂÉú»úÆ÷½çµÄ¡°¶¯ÎïÔ°¡±¡£
ÖìµÂÓÀ±íÊ¾£¬Î´À´ººÍõ¿Æ¼¼½«´ÓÕâÈý¸ö·½ÃæÍÆ¶¯ÔÚÆËÒí·ÉÐÐÆ÷²úÆ·µÄÅúÁ¿»¯¡¢¹æÄ£»¯¡£
µÚÒ»¸ö·½ÏòÊÇ¸øº¢×Ó×öÖÇÄÜÍæ¾ß£¬¶ÔÄêÁäÆ«Ð¡µÄÖÐÐ¡Ñ§Éú¶øÑÔ£¬ÒòÎª²úÆ·¼Û¸ñ±È½Ï±ãÒË£¬Ò²ÈÝÒ×ÕÆ¿Ø£¬ÒÔÇ°º¢×ÓÃÇÌ¤ÇàµÄÊ±ºòÏ²»¶·Å·çóÝ£¬Î´À´¿ÉÄÜ¾ÍÊÇ·Å·ÂÉúÄñ¡£
µÚ¶þ¸ö·½ÏòÊÇÒÔ³ÉÄêÈË»òÕß´óº¢×ÓÎªÖ÷µÄ´óÄñ£¬¶Ô´óº¢×ÓÀ´Ëµ×öº½Ä£·½ÃæµÄ½ÌÓý£¬¶Ô³ÉÄêÈËÀ´Ëµ¿ÉÒÔÓÃÀ´¸ü¹ã·ºµÄÓéÀÖºÍÐÝÏÐ¡£
µÚÈý¸ö·½ÏòÊÇÐÐÒµÓ¦ÓÃµÄ·½Ïò£¬Î´À´×öÑ²¸ü£¬¼ÓÉÏGPSºÍÉãÏñÍ·Ö®ºó£¬´Ó¹¦ÄÜÉÏ¸üÏñÎÞÈË»úÀàµÄ²úÆ·¡£
Êµ¼ÊÉÏ£¬·ÂÉúÆËÒí·ÉÐÐÆ÷Ö»ÊÇººÍõ¿Æ¼¼ÎªÎ´À´Ê®Äê×ö¼¼Êõ´¢±¸¹ý³ÌÖÐÑØÍ¾ÏÂµÄÒ»¿ÅÐ¡Ð¡¡°ÖÇÄÜµ°¡±¡£ºÜÏÔÈ»£¬ººÍõÔÚ»úÆ÷ÈËÁìÓòÕýÔÚÏÂÒ»ÅÌ¸ü´óµÄÆå¡£
ÕûºÏÈíÓ²¼þ×ÊÔ´£¬ººÍõ²¼¾ÖÈËÐÎ·þÎñ»úÆ÷ÈËÊÐ³¡
¡°ÓÉÈËÀà½¨Ôì£¬ÎªÈËÀà·þÎñ¡±£¬Ó¦¸ÃÊÇËùÓÐ»úÆ÷ÈËÑÐ·¢ÕßÃÇµÄ³õÐÄ¡£¶øÈË¹¤ÖÇÄÜ×î¸ß¾³½çÊÇÈÏÖªÖÇÄÜ£¬¼´»úÆ÷×Ô¼º¿ÉÒÔË¼¿¼ÎÊÌâ£¬Àí½âÎÊÌâ¡£
×÷ÎªÖÐ¹Ø´åÀÏÅÆÈË¹¤ÖÇÄÜÆóÒµ£¬ººÍõ¿Æ¼¼³¤ÆÚ´ÓÊÂÓÚ¼ÆËã»úÊÓ¾õ¡¢×ÔÈ»ÓïÑÔ´¦ÀíµÈÇ°ÑØÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼ÊõµÄÑÐ¾¿£¬ÔÚ¶à¸öÁìÓò¶¼´¦ÓÚ¼¼ÊõÁìÏÈµÄµØÎ»¡£
¶øÔÚ»úÆ÷ÈËµÄ¼¼Êõ´¢±¸ÉÏ£¬ÒÔÉî¶ÈÑ§Ï°Ëã·¨Îª´ú±íµÄÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼ÊõÁìÓò£¬ººÍõ¿Æ¼¼ÔÚ¼ÆËã»úÊÓ¾õ¡¢ÓïÒôÊ¶±ð¡¢×ÔÈ»ÓïÑÔÀí½âµÈÁìÓò¶¼ÊµÏÖÁËÐÂµÄÍ»ÆÆ¡£
¡°ÎÒÃÇµÄÊÓ¾õ¼¼ÊõÄ¿Ç°ÒÑ¾³¬¹ýÁËÈËÀà£¬°üÀ¨¶ÔÈËÁ³µÄÊ¶±ðºÍÎÄ×ÖµÄÊ¶±ð£¬¶¼ÒÑ¾³¬¹ýÁËÈËÀàÄ¿Ç°µÄÉúÀíË®Æ½¡£¡±ÖìµÂÓÀ±íÊ¾¡£
¾ÝÏ¤£¬ººÍõÒ»·½Ãæ´ÓÖÇÄÜÍæ¾ßÊÐ³¡ÇÐÈë·ÂÉú»úÆ÷ÈËÊÐ³¡;ÁíÒ»·½Ãæ£¬ººÍõÒ²ÕýÔÚ²¼¾ÖÑÐ¾¿Ó¦ÓÃÐá¾õÊ¶±ð¼¼Êõ£¬ÈÃ»úÆ÷ÈËÓµÓÐÐá¾õÏµÍ³£¬²¢ÒÑ¾È¡µÃ³õ²½³É¹û£¬´ËÍâ£¬ººÍõ»¹ÔÚ´¢±¸¼¡Èâ¿ØÖÆµÈ¹Ø¼ü¼¼Êõ¡£
¡°Î´À´·þÎñ»úÆ÷ÈËÔÚÓ²¼þÉÏÃæ£¬ÓëÒÔÍùÆÕ±é²ÉÓÃµÄÓ²ËÜÁÏºÍ¸ÖÌúÏà±È£¬ÐÂÒ»´ú»úÆ÷ÈË½«²»ÊÇÀä±ù±ùµÄ¡¢Ó²°ð°ðµÄ£¬¶øÓ¦¸ÃÊÇ²ÉÓÃÈËÔì¼¡Èâ¡¢ÈËÔìÆ¤·ôÕâÑùµÄÐÂÐÍ²ÄÁÏ£¬ÆäÔÚ¾«È·µÄ¾àÀë¿ØÖÆºÍÁéÇÉµÄ»úÐµÕÆ¿Ø·½ÃæÄÜ¹»ÏñÈËÒ»Ñù£¬ÓëÍâ½ç½»»¥ÐÅÏ¢ÖÐµÄ60%~70%Ò²½«Ö±½ÓÍ¨¹ýÑÛ¾¦»ñÈ¡£¬5~10%µÄÐÅÏ¢Í¨¹ýÐá¾õ»òÕß´¥¾õÀ´½øÐÐ»ñÈ¡¡£¡±ÖìµÂÓÀ²¢²»»äÑÔººÍõ¶ÔAIÐÐÒµµÄ³¤Ô¶Ä±»®¡£
ÔÚAIÁìÓò£¬Í¨¹ý»úÆ÷ÈË¡°ÑÛ¾¦¡±È¥Ê¶±ðµÄ¶«Î÷´óÖÂ·ÖÈýÀà£ºÒ»¸öÊÇÈÏÈË£¬£¬ººÍõÔÚÈËÁ³Ê¶±ðÁìÓòµÄ¼¼Êõ»ýÀÛÒÑ¾³¤´ïÊ®¶àÄê¡£µÚ¶þ¸öÊÇÈÏ×Ö£¬ººÍõµÄOCR¼¼ÊõÄ¿Ç°ÊÇ¹úÄÚÁìÏÈµÄ£¬ÌØ±ðÊÇÎÄ±¾Ê¶±ðÊÇÈ«ÇòÁìÏÈµÄ¡£µÚÈý¸öÊÇÈÏÎïÌå£¬Ïà¶ÔÀ´Ëµ£¬ººÍõ¸ü·½±ãÈ¥×ö»úÆ÷Éî¶ÈÑ§Ï°µÄ»ýÀÛ£¬µ«Ä¿Ç°Õâ¿éÉÌÒµ»¯µÄ³¡¾°±È½ÏÉÙÒ»Ð©¡£
¼ÆËã»úÊÓ¾õÓÖ³Æ¡°»úÆ÷Ö®ÑÛ¡±£¬ÈÃ»úÆ÷ÈË»ñµÃ¡°¿´¡±µÄÄÜÁ¦£¬°üÀ¨ÎÄ±¾Í¼ÏñÊ¶±ð¡¢ÈËÁ³µÈÉúÎïÌØÕ÷Ê¶±ðµÈ¼¼Êõ¡£Ä¿Ç°£¬¼ÆËã»úÊÓ¾õ¼¼ÊõÔÚ¶à¸ö×ÓÁìÓòÒÑ¾½Ó½üÈËÀàË®×¼£¬ÓÈÆäÊÇÎÄ±¾Í¼ÏñÊ¶±ð¼¼Êõ(OCR¼¼Êõ)¡£ÔÚOCR¼¼ÊõÁìÓò£¬ººÍõ¿Æ¼¼ÒÑ³ÖÐøÔÚ¸ÃÁìÓòÉî¸ûÏ¸×÷¶àÄê£¬»ñµÃ¹ý¹ú¼Ò¿Æ¼¼½ø²½¶þµÈ½±£¬ÓÖÍ»ÆÆÐÔµØ½â¾öÁË×ÔÓÉÊéÐ´ÎÄ¸åÊ¶±ðÕâÒ»ÊÀ½çÐÔÄÑÌâ£¬Ìî²¹ÁËÎÄ×ÖÊ¶±ðÁìÓòµÄÒ»ÏîÖØ´ó¿Õ°×¡£Ä¿Ç°£¬ººÍõ¿Æ¼¼×ÔÓÉÊéÐ´ÎÄ¸åÊ¶±ð¼¼Êõ´¦ÓÚÈ«ÇòÁìÏÈË®Æ½¡£¹«Ë¾ÊÖ¸åÊ¶±ð¶Ô×ÔÓÉÊÖÐ´ÌåÊ¶±ðÂÊ¿É´ï95%ÒÔÉÏ£¬0.3 Ãë/Ò³µÄ×ª»»ËÙ¶ÈÖÁÉÙÊÇÈË¹¤Â¼ÈëµÄ500±¶¡£
ÔçÔÚ2008Äê£¬ººÍõ¾Í»ùÓÚÍêÈ«×ÔÖ÷ÖªÊ¶²úÈ¨ÍÆ³öÁËÈ«ÇòÊ×¿îÇ¶ÈëÊ½ÈËÁ³Ê¶±ðÏµÍ³;2020Äê³õ£¬Õë¶ÔÒßÇéÆÚ¼äµÄÐÂÐèÇó£¬ººÍõÑ¸ËÙ¶ÔËã·¨½øÐÐÁËÕë¶ÔÐÔµü´ú£¬¼°Ê±ÍÆ³öÁËÕë¶ÔÅå´÷¿ÚÕÖÈËÔ±µÄÈËÁ³Ê¶±ðÏµÍ³£¬ÀûÓÃÈË¹¤ÖÇÄÜºÍÉî¶ÈÑ§Ï°¼¼Êõ£¬²ÉÓÃ¶àÌØÕ÷Í¼Ô¤²â·½°¸ºÍÃÜ¼¯²ÉÑù¼¼Êõ½â¾ö´÷¿ÚÕÖÎÞ·¨½øÐÐÈËÁ³Ê¶±ðµÄÄÑÌâ£¬³É¹¦ÂÊÔÚ95%ÒÔÉÏ¡£
×ÔÈ»ÓïÑÔÀí½â°üº¬¡°»úÆ÷Ö®ÄÔ¡±ºÍ¡°»úÆ÷Ö®ÊÖ¡±£¬Ò²¾ÍÊÇ»úÆ÷ÈË¡°¶Á¡±ºÍ¡°Ð´¡±µÄÄÜÁ¦¡£¡°¶Á¡±ÊÇ»ùÓÚ×ÔÈ»ÓïÑÔ´¦Àí¼¼Êõ´ÓÎÄ±¾ÖÐ»ñÈ¡ÐÅÏ¢µÄÄÜÁ¦£¬´ÓÒªËØ³éÈ¡µ½ÖªÊ¶³éÈ¡£¬ÔÙµ½¹¹½¨ÖªÊ¶Í¼Æ×¡£¡°Ð´¡±ÊÇ»ùÓÚ×ÔÈ»ÓïÑÔ´¦Àí¼¼ÊõÈÃ»úÆ÷×Ô¶¯Éú³ÉÎÄ×ÖÄÚÈÝµÄÒ»ÖÖÄÜÁ¦¡£»úÆ÷·Òë¡¢×Ô¶¯ÕªÒª¡¢×Ô¶¯¾ä¶Á£¬ÉõÖÁ»úÆ÷Ð´×÷£¬¶¼ÊôÓÚ¡°Ð´¡±µÄ·¶³ë¡£ººÍõ¿Æ¼¼×Ô2016ÄêÆð¾Í»ý¼«ÓëÎäºº´óÑ§×ÔÈ»ÓïÑÔ´¦ÀíÍÅ¶ÓºÏ×÷£¬¹²Í¬¹¥¼áºËÐÄµÄNLP¼¼Êõ£¬½¨Á¢ÆðÁË°üÀ¨ÎÄ±¾·ÖÀà¡¢¾ÛÀà¡¢½á¹¹»¯Êý¾Ý³éÈ¡¡¢ÖªÊ¶³éÈ¡¡¢ÖªÊ¶Í¼Æ×¡¢ÎÄ±¾ÕªÒª¡¢»úÆ÷ÎÊ´ðµÈÔÚÄÚµÄ¿çNLP¸÷¸ö×ÓÁìÓòµÄÈ«¼¼ÊõÁ´ÌåÏµ£¬²¢È¡µÃÍ»³ö³É¼¨¡£ÔÚ2020ÄêÈ«¹úÖªÊ¶Í¼Æ×ÓëÓïÒå¼ÆËã´ó»á(CCKS 2020)¡°ÆÀ²âÈÎÎñ ÃæÏò½ðÈÚÁìÓòµÄÐ¡Ñù±¾¿çÀàÇ¨ÒÆÊÂ¼þ³éÈ¡¡±ÖÐ£¬ººÍõÍ¦½øÈüÊÂÇ°Èý¡£
ÔÚÐá¾õ·½Ãæ£¬È«ÇòµÄÐá¾õÊ¶±ðÄ¿Ç°ÉÐ´¦ÓÚÆð²½½×¶Î¡£¡°µ«ÊÇÎÒÃÇµÄ¼¼ÊõÔÚÈ«ÇòÊÇÁìÏÈµÄ£¬ÎÒÃÇµÄÄ¿±êÓ¦ÓÃ¼¯ÖÐÔÚ¶ÔÅ¨ËõÎïºÍ¶¾Æ·µÄ¼ì²â·½Ãæ¡£¡±ÖìµÂÓÀ±íÊ¾£¬ÔÚÌý¾õ·½Ãæ£¬ººÍõ¿Æ¼¼Ò²ÓÐ×ã¹»¶àµÄ³ÉÊì¼¼Êõ¡£
´Ó¸ÐÖªÈË¹¤ÖÇÄÜµ½ÈÏÖªÈË¹¤ÖÇÄÜ£¬ÐÐÒµÓ¦ÓÃ¹ã·º
×÷ÎªÒµ½ç×îÔçÖÂÁ¦ÓÚOCRÊ¶±ð¼¼ÊõÑÐ·¢ºÍÓ¦ÓÃµÄ¹«Ë¾Ö®Ò»£¬ººÍõ¿Æ¼¼ÓµÓÐµÄÒ»ÏîÖØÒªÓ¦ÓÃ¾ÍÊÇÎÄµµµç×Ó»¯¡£ÔçÔÚ2013Äê£¬ººÍõ¿Æ¼¼¾Í½«ÎÄµµµç×Ó»¯µÄ´¥½ÇÑÓÉìÖÁÍ¼Êé¹Ý¡¢µµ°¸¹Ý£¬ÒøÐÐ¡¢Ò½Ôº¡¢·¨ÔºµÈ¶à¸ö¹ú¼Ò¼¶ÏîÄ¿¡£µ«½öÓÐOCR¼¼ÊõÊÇ²»¹»µÄ¡£ÐÂÒ»´úÈË¹¤ÖÇÄÜÕýÖð²½´Ó¸ÐÖªÖÇÄÜÏòÈÏÖªÖÇÄÜ·¢Õ¹£¬ÈË¹¤ÖÇÄÜµÄ¼¼Êõ½ø²½ÕýÖð²½¡¢½¥½øµØÉøÍ¸ºÍ¸³ÄÜ¸÷ÐÐ¸÷Òµ¡£
´ËÍâ£¬ººÍõµÄOCRÊ¶±ð¼¼ÊõÒÑ¾³É¹¦Ê¶±ðÁË¡¶Ë®¾×¢¡·¡¢¡¶Ã÷¹¬´Ê¡·¡¢ÂúÎÄÖìÅú×àÕÛÒÔ¼°¶à·ÝµØ·½Ö¾¼°¼ÒÆ×¡£²¢ÇÒ£¬ÔÚ¹Å¼®¡¢ÎÄÏ×Ê¶±ðµÄ»ù´¡ÉÏ£¬½áºÏ½üÄêÀ´ÔÚÖªÊ¶Í¼Æ×·½ÃæÉîÈëÍØÕ¹µÄ¼¼ÊõÓÅÊÆ£¬ººÍõÒ²¿ªÊ¼¶ÔÎÄÏ××ÊÁÏ½øÐÐÖÇ»Û¹ÜÀí¡£ÔÚ¸øÖÐ¹úÎÄÊ·³ö°æÉç×öµÄÎÄÊ·ÖªÊ¶Í¼Æ×ÖÐ£¬´Ó600¶à±¾ÎÄÊ·ÀàµÄÊé¼®ÖÐ³éÈ¡ÁËÀúÊ·ÈËÎïºÍÊÂ¼þµÄÏà¹ØÖªÊ¶ÌõÄ¿£¬¹¹½¨ÁËÒ»¸ö·Ç³£´óµÄÖªÊ¶Í¼Æ×¡£
´ÓÊý¾Ýµ½ÖÇ»Û£¬´ÓÌá¹©¼¼Êõ²úÆ·µ½Ìá¹©·þÎñ£¬ººÍõÕý´Ó¸ÐÖªÈË¹¤ÖÇÄÜÂõÏòÈÏÖªÈË¹¤ÖÇÄÜ£¬²¢ÔÚÖÇ»ÛÈËÎÄ¡¢ÖÇ»ÛË¾·¨¡¢ÖÇ»Û½ðÈÚ¡¢ÖÇ»ÛÒ½ÁÆµÈÁìÓòÈ«ÃæÂäµØÉú¸ù£¬ÎªÓÃ»§Ìá¹©»ùÓÚÎÄµµÊý¾Ý»¯ºÍÖÇÄÜ»¯Ó¦ÓÃµÄÈ«³¡¾°£¬°ïÖú´«Í³ÐÐÒµÌáÉýÊý¾ÝÓ¦ÓÃÄÜÁ¦£¬»ñÈ¡ÒµÎñÔö³¤¼ÛÖµ¡£
ÔÚ¶Ô±±¾©·¨ÔºÏµÍ³µÄ·þÎñÉÏ£¬ººÍõ¿Æ¼¼ÆìÏÂµÄÓ°ÑÐ¿Æ¼¼ÔÚOCR¡¢NLPºÍ´óÊý¾Ý¼¼ÊõµÄ»ù´¡ÉÏ£¬ÒÔÐÅÏ¢»¯ÊÖ¶ÎÎªºËÐÄ£¬´òÔì¼¯Ô¼Êý¾ÝÉú³ÉÖÐÐÄ½â¾ö·½°¸£¬½¨ÉèÖ½ÖÊ²ÄÁÏ¼¯ÖÐ±£¹ÜÖÐÐÄ¡¢µç×Óµµ°¸Í³Ò»ÖÆ×÷ÖÐÐÄºÍµç×ÓÊý¾Ý¼¯³ÉÖÐÐÄÎªÒ»ÌåµÄÊý¾Ý¡°±äµçÕ¾¡±£¬ÊµÏÖÁË¶Ô±±¾©Èý¼¶·¨ÔºµÄÈ«¸²¸Ç¡£
Êý¾ÝÒÑ¾³ÉÎª½ðÈÚÐÐÒµµÄºËÐÄ×Ê²ú£¬ÒøÐÐ¼¼Êõ²¿ÃÅºÍÊý¾Ý¹ÜÀí²¿ÃÅÓöµ½µÄÒ»´óÄÑµãÊÇ¸÷²¿ÃÅÃæÁÙÊý¾ÝÈ±Ê§¡¢Êý¾ÝÖÊÁ¿µÈÎÊÌâ£¬ººÍõÀûÓÃAI¼¼Êõ£¬ÌØ±ðÊÇOCR¡¢NLPºÍ´óÊý¾Ý¼¼Êõ£¬·þÎñÓÚ¶à¼ÒÒøÐÐ£¬ÊµÏÖÁË×¼È·¡¢¼°Ê±¡¢ºÏÀí³É±¾µÄÊý¾Ý²É¼¯£¬³ä·ÖÍÚ¾òÊý¾ÝÔÚ·ç¿Ø¡¢ÒµÎñÖÇÄÜ»¯µÄ¼ÛÖµ¡£
ÖÇ»ÛÒ½ÁÆÒ²ÊÇººÍõÈË¹¤ÖÇÄÜ¼¼ÊõµÄÖØÒª·þÎñ³¡¾°£¬¹«Ë¾ÒÔ²¡°¸´óÊý¾ÝÍÚ¾òÎªÒµÎñ·½Ïò£¬×ÅÁ¦¹¹½¨ÎÄ±¾Êý¾Ý¼ìË÷¡¢ÐÅÏ¢³éÈ¡¡¢ÖªÊ¶Í¼Æ×¡¢Êý¾Ý¿ÉÊÓ»¯µÈ¼¼ÊõÓ¦ÓÃµÄ²úÆ·¼°·þÎñÌåÏµ£¬¹«Ë¾²ÎÓë±±¾©ÐºÍÒ½Ôº360Íò²á²¡ÀúÁÙ´²Êý¾Ý¿â½¨ÉèÏîÄ¿£¬ÒÑÍê³Éº£Á¿¹éµµ²¡°¸µÄÎÄ±¾¼¶Êý¾ÝÉú²ú¼°Ó¦ÓÃÏµÍ³½¨Éè¡£
²¨Ê¿¶Ù×ÉÑ¯¹«Ë¾µÄÒ»·ÝÑÐ¾¿±¨¸æÏÔÊ¾£¬È«Çò»úÆ÷ÈËÊÐ³¡¹æÄ£ÔÚ2030Äê½«´ïµ½1600ÒÚÖÁ2600ÒÚÃÀÔª¡£Èç´Ë¾Þ´óµÄÊÐ³¡ÎÞÒÉ¾ßÓÐ×ã¹»µÄÎüÒýÁ¦¡£
¡°»úÆ÷ÈËÓ¦ÓÃÔÚÖÐ¹úÊÐ³¡È«Ãæ±¬·¢£¬Ó¦¸Ã»¹ÓÐ5~10Äê×óÓÒµÄÊ±¼ä¡£¡±ÖìµÂÓÀ¶Ô´ËÐÅÐÄ°Ù±¶¡£¡°ÏÖÔÚºÜ¶à¼ÒÍ¥ÇëÖÓµã¹¤À´×ö¼ÒÎñ£¬Î´À´Ò»¸ö¼ÒÍ¥¶¼»áÓÐÒ»Ì¨·þÎñ»úÆ÷ÈË£¬Ëü×¨ÃÅÎªÄã»òÕßÎªÄãµÄ¼ÒÈËÀ´Ìá¹©·þÎñ¡£Ëæ×ÅÊ±¼äµÄÑÓ³¤£¬Ëü´æ´¢ÁËÄãµÄ¼ÒÍ¥×ã¹»µÄ¸÷ÏîÐÅÏ¢£¬±ã»áÔ½À´Ô½ÁË½âÄã£¬ÄãÒ²ÐèÒªÊÊÓ¦ËüÔ½À´Ô½¶àµÄ²ÅÄÜ¡£ÎÒÃÇÏ£ÍûÑÐ·¢³öÕâÑùÒ»¿î·þÎñ»úÆ÷ÈË¡£ÕâÒ²ÊÇÎÒÃÇÃé×¼µÄÇ±ÔÚÊÐ³¡¡£
2021Äê£¬ÔÚÒ»Ð©»¥ÁªÍø´óÀÐÃÇÃ¦×Å¡°Ôì³µ¡°Ö®¼Ê£¬ººÍõÈ´Ò»Ö±×¨ÐÄµØ´òÔì×Å×Ô¼ºµÄ»úÆ÷ÈËÊÀ½ç¡£
»òÐí£¬ÔÚ²»¾ÃµÄ½«À´£¬ÈËÃÇ¿ÉÒÔ¿´µ½²»Í¬Íâ¹ÛµÄ·þÎñ»úÆ÷ÈË³öÏÖÔÚ×Ô¼ºµÄÉú»îÖÐ£¬ËüÃÇÓÐ×Å½Ó½üÈËÀàµÄÌåÎÂ£¬ÓÐ×Å¶¯ÈËµÄÍâ±í£¬ËüÃÇ¿ÉÒÔ°ïÄãµþ±»×Ó¡¢×ö·¹¡¢Åã°éÁÄÌì£¬Ò»ÆðÈ¥ÂÃÓÎ¡¡
ËüÃÇÎ¨Ò»µÄ¹²ÐÔÔÚÓÚÆäÍâ±í¶¼ÓµÓÐµÄÒ»¸öÃúÅÆ£¬ÉÏÃæÐ´×ÅÁ½¸öÓ¢ÎÄµ¥´Ê¡ª¡ª¡°Hanwang inside¡°¡££¨ÔøÏÜÓÂ£©
ÍÆ¼öÔÄ¶Á