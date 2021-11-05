重磅官宣！《坦克世界》军团长张涵予带你领略战争艺术

作者：阿桶

【天极网IT新闻频道】今日，2021年度战略军武巨制《坦克世界》全新跨界合作正式官宣，知名演员张涵予化身为骁勇善战的“军团长”，征召广大新老玩家深入《坦克世界》前线斩获全新荣誉!

斑斓秋夜听风，铁血长鸣入梦，以硬汉形象深入人心的军团长张涵予，这次将携名为“战争艺术，胜之有道”的全新主题活动亮相，诠释硬派竞技的游戏理念。在燃战热血被双十一福利季再次调动的临秋末晚，是时候来一场钢铁美学的华丽变革，让属于我们的英雄故事在《坦克世界》继续绽放!



《坦克世界》军团长张涵予带你领略战争艺术

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作为一款风靡全球的军事游戏佳作，十足的力量感给予玩家极致的征战享受，恢宏的视听如升越在雄伟基调之上的交响乐般震撼，英勇的车长们则凭借轰鸣声与之和鸣，当沉重的炮弹出膛在风中穿梭，它将穿越历史的桎梏，重现战争史上那些经典坦克的战斗英姿;俯瞰全场，一场场力量与智慧的博弈上演，技与谋交融变化，有了水银泻地般的缜密，方可做出闪电行空般的策略决断，兵者诡道智勇兼备方能胜!而这些也奠定了《坦克世界》堪比游戏界“军工级”作品的基调。

即刻亲临战场，在军团长的带领下凝聚力量与智慧，赢得属于自己的胜利!全民约战，就是现在!

【精彩活动上线，即刻开战赢豪礼!】

这次军团长出战不仅展现了高度契合的战斗精神，丰厚实用的活动奖励也等待着同样英勇的车长朋友们。即日起，活跃用户可登录游戏领取“探索制胜之道”系列任务，该主题任务共分为三个阶段，每个阶段的挑战目标均不相同。

车长们使用6级及以上等级的坦克参与战斗，且所获战斗获得经验位于本队前7名时，即可完成第一阶段的目标;随着其余阶段的任务开放，挑战也将适当升级，而一旦通过全部阶段，即可收获军团长张涵予专属2D风格“C系色彩”以及主题签名，还有经验奖励可以拿!

而新注册玩家或60天未登录游戏的车长们则可凭借游戏码“WOT2021”，前往360战游平台兑换激活，之后登录游戏可领取“了解战争艺术”系列任务，同样完成三个阶段的挑战，也可获得2D风格、主题签名等奖励，还可额外收获14天高级账号、车位以及更多经验加成奖励。

为庆祝活动开启，我们还为大家准备了专属“予”你的新手豪礼，内含Y系6级金币重坦TOG II及其专属2D风格“热土狗”，S系2级轻坦MK VII、14天高级账号等高价值豪礼，想跟上军团长的脚步大展雄风，那这些豪礼便可助你事半功倍，铸就非凡战力!

在热血激战的同时，也别忘了持续关注今年的双十一活动，比直播带货更刺激的双十一庆典福利即将抵达战场!重炮在手激情对决，快在军团长张涵予的带领下carry全场，一路畅赢拿下年终大奖吧!

下载地址：https://wotgame.cn/zh-cn/game/download/



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