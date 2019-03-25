大公司晨读：美图将关闭手机业务；OPPO Reno新机具备DC调光功能

作者：白璐

美图将关闭手机业务 小米接手meitu手机

美图将于2019年中旬开始停止生产智能手机，其美图手机业务将由小米主导。日前，美图发布了2018年全年财报，美图公司实现营收27.92亿元，同比下滑37.8%。总收入下降的主要原因在于智能手机业务低迷，2018年公司智能硬件收入18.438亿元，同比下滑50.7%。

沈义人：OPPO Reno新机具备DC调光功能

OPPO副总裁沈义人透露，OPPO新系列Reno手机的DC调光已经安排上了。(DC调光能不能赶上发布会软件版本说不定，要保证稳定性)但一定可以展示。据说效果和谷歌Pixel 3没有什么差别，也会有一个开关选项给到需要的大家。也就说，十倍混合光学变焦技术、骁龙855、4065mAh电池、Breeno智能助理、Color OS 6正式版、摄像头不凸起之外，OPPO Reno新机又多了一大卖点――DC调光。

黎万强兑现5年前抽奖：为10亿赌约送出100台小米9

黎万强兑现5年前雷军、董明珠“10亿赌约”， 当时，黎万强请大家投注这场10亿赌约，只需转发评论即可，承诺将5年后无论小米格力谁输谁赢，都会送出100台小米8。――要知道，小米2013年的旗舰机还是小米3。昨天，黎万强真的开奖了，不过送出的100台手机不是去年的小米8，而是最新的小米9!

库克开启“后苹果”时代：硬件再见!Hello，流媒体!

苹果公司正在尝试自2007年推出iPhone以来最大的战略变革。当下周一苹果CEO蒂姆库克在硅谷的史蒂夫乔布斯剧院登台时，他将为这家全球最大的科技公司开启一个新时代。随着iPhone销售量的下降，苹果已经悄然积累了大量其他方面的业务，包括手机应用、电影、游戏、音乐、AppleCare、iCloud订阅和Apple Pay手续费等。据外媒报道，在过去的四个季度里，这些服务为苹果带来将近400亿美元的收入。即将到来的新闻及视频服务会进一步扩大这方面的收入。

三大运营商2019年资本开支超3000亿元

近日，三大运营商分别公布了2019年的资本开支计划。分开来看，2019年中国移动的资本开支约为1669亿元，同比基本持平;中国电信的资本开支为780亿元，同比增长4.1%;中国联通的资本开支为580亿元，同比增长29%。也就是说，三家今年的资本开支总额将超过3000亿元。

iPhone要加入反向充电？苹果或在电池上做文章

之前曾有消息称，今年苹果会在新一代iPhone的充电上做做文章，事实上来看确实如此。现在，产业链给出消息称，苹果打算为下一代iPhone标配18W充电器，不过iPhone XR的升级版可能除外，之所以这样，可能是因为成本方面的控制。除了加入18W充电器外，产业链还强调，苹果新一代iPhone可能会提供像三星Galaxy S10的PowerShare功能，能为Apple Watch和AirPods充电盒提供电力支持。