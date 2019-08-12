2018年美国专利排行：华为挤进20强 实力不容小觑

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】8月12日消息，据美国媒体报道称，基于美国专利与商标局发布的数据，美国知识产权所有者协会(IPO)日前公布了2018年美国实用新型专利授予机构的300强名单。

从公布的名单上看，BM再次蝉联榜首，华为名列第19，而华为美国分公司Futurewei Technologies Inc也榜上有名，位列101;京东方排名20。

如果细看这个榜单的话你会发现，前十名都是大家熟悉的面孔。IPO专利300强企业前10名分别为：IBM(9088)、三星电子(5836)、佳能(3206)、通用电气(2769)、英特尔(2728)、谷歌母公司Alphabet(2597)、LG电子(2473)、台积电(2448)、微软(2385)和高通(2300)。

至于大家熟知的苹果，排在是十名开外，而Samsung Display从第11位跌至第17位。

对于这个专利名单，外媒点评称，即便华为在美国市场并没有发全力(种种原因限制)，但是他们实力是不容低估的，这点从专利拥有量就可以看出来，特别是5G技术方面，这是要远远领先美国厂商的。

确实华为最近这两年的发展我们有目共睹，而华为的高速发展令美国恐慌，所以这可能也是美国要“封杀”华为的原因吧。