这E天：魅族回应点胶事件；华为首款升降式摄像头手机发布

作者：Defsoul

华为首款升降式摄像头手机发布

华为正式发布了旗下首款配备升降镜头的全面屏手机P Smart Z，将会率先在意大利和西班牙市场上开售，搭载麒麟710处理器和4GB+64/128GB存储组合，定位中端机，售价约合人民币2100元。这意味着华为手机几乎覆盖了目前所有主流全面屏的外形种类，包括18:9传统全面屏、刘海屏、水滴屏、挖孔屏、升降全面屏和滑盖设计(荣耀Magic 2)。

这要是在国内发了就有的对比了

拉勾网上线“甲骨文人才专场”

近日，针对甲骨文中国裁员一事，国内招聘网站拉勾网创始人许单单在其微博公布，拉勾上线了“甲骨文人才专场”，并表示：“甲骨文的程序员们，普遍名校毕业，年龄大经验丰富，综合素质高，技术底子硬。需要优秀技术骨干和技术管理的公司，赶紧去抢人吧!”

吃瓜看戏

阿里回应允许国外零售

据外媒报道，阿里巴巴将允许外国零售商在自己平台进行销售。对此阿里巴巴方面进行了回应，表示允许海外零售商进入速卖通业务，与天猫、淘宝无关。之前只允许中国公司在速卖通平台上开店，现在已在四个国家开放当地商家入驻。

全球范围内买买买

魅族回应点胶事件，已兑现承诺进行一赔二处理

近日，微博科技自媒体@楼斌XYZONE在对魅族16s进行拆解时，发现该机的SoC并没有进行点胶处理器。随后经魅族工程师现场确认XYZONE手中这部16s属于产线生产中极个别封胶漏点的情况，属于特例个案。魅族决定落实CEO黄章的售后承诺，对于没封胶的魅族16s设备执行一赔二的措施 ，并且已于当天下午赔偿楼斌两台同级魅族16s，并回收原事故设备。

巧的有点可怕

又完成一项吉尼斯纪录，雷军晒出小米印度巨大灯泡Logo

近日，正在印度视察工作的小米CEO雷军晒出了自己在小米印度总部见到的奇景――荣获吉尼斯世界纪录的灯泡小米Logo。据了解，该Logo由9590个灯泡组成，制作于2018年9月27日，灯泡组成了一个巨大的小米Logo，这也是雷军第一次看到这个由小米印度团队创造的吉尼斯世界纪录。雷军在微博上表示，“这个logo是去年Q2做的，纪念我们在印度单季度销售过1000万手机。小米印度同学们真会玩!”

有钱人就是会玩

支付宝内测推出“发呗”

近日，有部分网友发现支付宝上线“发呗”功能，可0费用给员工发钱，在支付宝主页搜索发呗即可找到该项服务。但是目前该功能并不是完全开放，仅部分人可使用且面向商家。支付宝回应称，“发呗”只是支付宝里一个“向多人转账”的功能升级。目前发呗正在邀请测试阶段，还没有具体上线的时间表。

这是要和银行抢饭碗吗？