品牌创立不到一年 iQOO成功挤进中国市场TOP7

作者：白璐

【天极网IT新闻频道】2月25日消息，今天下午，iQOO品牌最新旗舰iQOO 3在vivo总部正式发布，iQOO品牌总裁冯宇飞上台致辞。他表示，iQOO从去年3月份诞生，到现在还不到一年的时间里，既遇到了很多挑战，也得到了很多收获，在酷客们的支持下，iQOO成功进入中国市场的TOP7。

在越来越多的手机厂商推出子品牌之后，2019年2月12日，国内手机大厂vivo官宣了iQOO品牌的诞生。成立仅仅一年，取得如此成绩确实不容易。

iQOO发布的数款产品，其中包括iQOO、iQOO Neo、iQOO Pro 5G版、iQOO Neo 855版等，都在着重突出极致的性能和出色的性价比，获得了很多消费者的好评。其中iQOO Pro 5G还是国内最畅销的5G手机之一。

本次发布的iQOO 3作为家族的最新成员，具备重新定义5G性能旗舰的能力，全系标配高通骁龙865处理器，在UFS 3.1闪存和LPDDR5运存加持下。

值得一提的是，本次发布会也公布了iQOO 3 5G在安兔兔的性能跑分，高达597583分，刷新了此前纪录。

此外，在发布会上，官方宣布从今天起，iQOO旗舰店，将正式登陆京东、天猫、苏宁三大平台，这也将是iQOO为大家定制更多专属产品和体验的开始。