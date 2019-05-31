大公司晨读：中国计算机学会暂停与IEEE合作；华为电视通过3C认证

作者：千年

Interbrand发布中国最佳品牌榜 腾讯连续六年蝉联榜首

昨日，国际领先的品牌咨询公司Interbrand发布2019中国最佳品牌排行榜，腾讯位居榜首，这也是腾讯蝉联“中国最佳品牌排行榜”获得的“六连冠”。Interbrand认为，腾讯不局限于自身品牌的经营，更进一步建构平台以引导其他品牌成长，成功将品牌地位升级。

腾讯

华为：参与西班牙5G建设不受美禁令影响

华为西班牙公司首席执行官金咏29日说，尽管美国政府发布针对华为的禁令，但华为在西班牙的绝大多数合作伙伴在这个困难时期都选择与华为“并肩作战”，华为参与西班牙5G网络建设不会受到美国禁令的影响。

中国计算机学会：将暂时中止与IEEE通信学会的交流与合作

昨日，中国计算机学会就IEEE通信学会不当行为发表声明。从保护学者和学术共同体的角度出发，将采取如下措施：

1.CCF暂时中止与ComSoc的交流与合作;

2.不建议CCF会员向任何ComSoc主办的会议和刊物投稿;

3.建议CCF会员不参加ComSoc主办的刊物和会议的审稿和其他学术评价活动。

华为电视通过3C认证：京东方代工、或为55英寸

国家质量认证中心显示，型号为OSCA-550(或为55英寸)的液晶电视产品已于5月29日获得3C认证，申请人为华为技术有限公司，生产厂为合肥京东方视讯科技有限公司。这也意味着，传闻多次的“华为电视”，终于得到了实锤。

雷军：小米目标是让用户闭着眼买东西 比同行便宜一半因为效率高

近日，小米科技董事长兼CEO雷军在一次演讲中表示，小米的目标就是让用户闭着眼睛买东西，电商的核心是效率，高效率使小米比同行便宜三分之一，甚至便宜一半。

中方是否会限制苹果手机作为反制？商务部这样回应

昨日，在中国商务部新闻发布会上，有媒体问中方是否会对苹果公司进行某种限制，以作为华为遭受美国政府打压的报复手段。发言人高峰就此表示，中方多次强调，所有在华的外资企业合法权益，都将得到中国政府的保护。