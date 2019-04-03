大公司晨读：余承东表示华为单品牌要做到全球第一；OFO否认破产

作者：千年

【天极网IT新闻频道】余承东：华为单品牌未来要做到全球第一 荣耀品牌做到中国前二

昨日消息，华为消费者业务CEO余承东发布微博明确了华为和荣耀的目标：华为单品牌未来要做到全球第一，荣耀品牌做到中国前二，全球前四。荣耀总裁赵明转发微博表示，要抓住机遇，用极具竞争力的产品让用户满意。

华为

ofo声明：有关ofo破产的新闻严重失实，目前运营一切正常

4月2日，ofo发布声明称，有关ofo破产的新闻严重失实，目前运营一切正常，有关债务也在诉讼或者协商当中。此前有媒体报道称，ofo运营主体拜克洛克首次现身全国破产信息网。

ofo小黄车

百度确认前锤子CTO钱晨加入SLG 负责智能硬件研发

昨日消息，前锤子科技CTO钱晨已加入百度SLG(百度智能生活事业群组)。对于钱晨的加入，百度方回应称，相信他在硬件研发和供应链领域的丰富经验能提升小度的整体实力，带给小度智能硬件产品更好的用户体验。

李彦宏：百度下半年将落地自动驾驶出租车

在一系列技术储备和落地测试之后，百度自动驾驶业务今年下半年将迎来商业化的集中爆发。昨日，百度创始人、董事长兼CEO李彦宏在长沙表示，2019下半年，百度将会和长沙合作，从一些划定区域开始尝试智能交通的落地――百度将进行自动驾驶出租车队的商业化运营。

自动驾驶

首批进口游戏版号下放 腾讯网易获得版号

昨日，原国家新闻出版广电总局官方显示，首批进口游戏已经下发，总数为30个，审批时间为3月29日。其中，游族网络和腾讯的《权力的游戏・凛冬将至》、网易的《迷室3》、完美世界的《洪潮之焰》等游戏获批。

特斯拉第一季度销量将出现史上最大下跌 或仅交付5万辆

据外媒最新消息，一季度刚刚结束，而特斯拉可能即将报告该公司历史上最大的汽车销售降幅。分析人士预测，特斯拉在过去三个月里只交付了5万多辆汽车。