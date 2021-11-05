罗永浩要开“元宇宙公司”？为什么大佬都押注这个赛道？

作者：千年

【天极网IT新闻频道】2021年，随着游戏公司Roblox上市，元宇宙概念走热，随后国内外巨头也纷纷进入这一赛道，尤其是Facebook竟然“All in”元宇宙赛道，直接将公司名称改为“Mete”。

国内知名科技公司创始人、网红鼻祖罗永浩曾经对“元宇宙”概念不屑一顾，认为该技术只能停留在游戏层面，不会成为未来。

不过他当时显然对自己的言论并没有太大把握，因此在这句结论的后面又补了一句：“不过这不重要，我对未来的判断经常都是错的。”

几天后，罗永浩确实对“元宇宙”改变了看法。

11月5日，罗永浩在微博表示，“我们的下一个创业项目是一家所谓的‘元宇宙公司’”。

让罗永浩改变想法的源头是来自国外网友@Shaan Puri发表的一段对于元宇宙的理解，@Shaan Puri指出，人类对于元宇宙的理解存在误区，大部分人认为元宇宙是一个虚拟世界，但是真正的元宇宙其实并不是某个空间，而是某个奇点时刻，比如人工智能比人类聪明的那一刻。

Shaan Puri 称，转向元宇宙不是一夜间发生的事，而是需要 20 年的发展，生活中重要的事情都会数字化，例如工作从工厂转到电脑，朋友从邻居变成订阅者，游戏从篮球、足球变成《堡垒之夜》等。

罗永浩表示，@Shaan Puri对于元宇宙的理解比扎克伯格靠谱多了。从这个角度出发，我们未来在科技行业要做的很多事，都会不可避免地引领我们走向这个元宇宙，甚至不管我们是否愿意。

@Shaan Puri对元宇宙的理解似乎有些深奥，但简单来说，所谓的元宇宙就是将我们的工作和生活搬到网络上，这种深刻的数字化转变将让所有科技相关企业都成为未来“元宇宙”的一部分。

就笔者个人的理解，这或许就是一种更加彻底数字化的未来。

事实上，过去几年提出的“互联网+”的概念已经让我们十分接近数字生活。“互联网+”简单的说就是“互联网+传统行业”，随着科学技术的发展，利用信息和互联网平台，使得互联网与传统行业进行融合。

可以说，只要你是一个足够“宅”的人，你基本上现在就可以依靠互联网解决衣食住行所有需求，包括你的娱乐社交需求，这或许就是初级的数字生活。

而元宇宙相当于是互联网的更高级的形态，或者说是一个平行于现实世界的人造空间。如果你看过《头号空间》这部电影，你一定会对游戏里面的“绿洲”印象深刻。在绿洲里，人们可以逃避现实，进入一个逼真的虚拟世界，成为任何人、做任何事情。而所谓的“绿洲”其实就是“元宇宙”。

现在许多人将“元宇宙”理解成电子游戏或者VR/AR，这其实并不准确。真正的“元宇宙”应该是能够在其中工作、学习、娱乐和社交，它既平行于现实世界，又与之相连通。

游戏有构建虚拟世界的基础能力，因此被认为是进入元宇宙的钥匙，但元宇宙真的不是游戏而已。《罗布乐思》是一款带有元宇宙标签的游戏，该游戏团队CEO戴夫・巴斯祖克曾提出建立元宇宙的8个特点：身份、朋友、沉浸感、低延迟、多元化、随地、经济系统和文明。

其中“身份”、“朋友”这类带有社交属性的特点其实现在的大多数网络游戏也能提供，但其他几个特点则有赖于各种技术的进步，比如芯片、算力、低延迟网络、区块链、AI、大数据等等。

受限于各种技术水平还比较低下，现在的元宇宙就像是1999年的互联网，那时候包括各种锚、宽带还没有出来，网络速度还很慢，整个硬件设施也没有达标，但人们当时已经对互联网时代充满了期待。

总而言之，“元宇宙”已经被认定为互联网的下一个演变形态，但受限于技术条件，目前仍处于概念阶段。