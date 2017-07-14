Facebook计划在今年年底推低价版无线VR头盔

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【天极网IT新闻频道】近日有外媒报道， Facebook今年晚些时候将发布一款廉价的无线虚拟现实(VR)头盔，希望能像苹果iPhone改变智能手机市场一样，将VR普及到大众市场。
有知情人士爆料说，这款产品的设计和功能还没有完全确定，不过厂商的想法是把它做成一款便携式的 VR 头盔，用户可以在飞机上戴着看电影之类的，就像用手机和平板一样。
可能有人会问，带上 VR 头盔和我平时不戴眼镜看到的画面有什么不一样？
简单来讲，其实就是你平时看到的画面。但是，在VR头盔的世界里，你可以是一只鸟，可以看到不同角度的天空，你也可以是一条鱼，看到海底的各个角落，甚至也可以看到人体内部的各个组织结构，也可以看到宇宙中的每颗恒星。
在中国，三大网络巨头BAT(阿里巴巴、腾讯和百度)都在利用雄厚的资金、以不同的方式投资虚拟现实(VR)技术。但是，它们没有像Facebook、索尼或HTC那样投资研发VR头盔，而是正将自己打造为中间商，为VR头盔创造平台和内容。
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