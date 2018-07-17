大公司晨读：抖音全球月活跃用户数突破5亿；小米股价收盘报21.05港元

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抖音全球月活跃用户数突破5亿
抖音对外宣布了最新用户数据：全球月活跃用户数超过5亿。这是抖音首次对外公布自己的全球月活跃用户数据，上个月，抖音曾公布，国内日活达到1.5亿，月活达到3亿。抖音方面表示，抖音主力用户群体从早期的18到24岁，上升到了24到30岁用户，该年龄段用户占比目前已经超过40%。
小米股价收盘报21.05港元 跌幅1.87%
小米集团已于7月9日登陆港交所，截至 7月16日下午收盘，小米股价报21.05港元，下跌1.87%。当前小米市值为4710.18亿港元，约600.14亿美元。从目前的表现来看，小米的股价依然坚挺。虽然经历了开盘后的大跌，此后股价开始震荡回升。
韩国构建5G竞争中，华为有望抢在它之前
据国外媒体报道，尽管三星电子公司在韩国已成为科技的代名词，但在为其后院韩国构建5G无线网络的服务竞争中，其中国竞争对手华为可能会抢在它的前面。在向韩国所有三家移动运营商提供设备的竞争中，华为有望获胜。这意味着最初合同的价值，可能达到10万亿韩元(约合90亿美元)。
特斯拉开始在俄销售电动汽车：一个月接到236份订单
受俄罗斯电子产品零售商Svyaznoy开始销售电动汽车的推动，特斯拉在俄罗斯的电动汽车销量出现增长。上个月，Svyaznoy与进口商“莫斯科特斯拉俱乐部”(MTC)合作，开始销售特斯拉电动汽车。第一个月(6月份)，Svyaznoy就接到了236份订单。相比之下，2014年以来俄罗斯的特斯拉电动汽车注册量也只有约300辆。
外媒：Instagram拥有10亿年轻用户
《彭博商业周刊》刊文称，当Facebook在2012年收购Instagram时，后者还需要Facebook为其建立广告商关系，提供成长所需基础设施。但是现在，双方的力量对比已经发生变化。Instagram现在坐拥10亿年轻用户，估值超过1000亿美元。随着Facebook增长放缓，Instagram已成为Facebook未来的关键。Instagram在年轻用户中保持增长，它让Facebook未来更确定。
许家印视察FF总部，恒大总裁夏海钧出任FF董事长
恒大集团董事局主席许家印到达美国洛杉矶的Faraday Future(简称FF)总部，贾跃亭陪同视察并向许家印汇报FF的业务进展。FF的官方推文透露，恒大集团总裁夏海钧已兼任FF董事长，贾跃亭还是FF全球CEO。兼任FF董事长的夏海钧，在恒大的地位仅次于许家印。
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