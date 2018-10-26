大公司晨读：QQ提示音成专属商标，贾跃亭摆脱恒大继续融资

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【天极网IT新闻频道】QQ经典消息提示音竟成声音商标
“滴滴滴滴”，相信这一声音对于很多腾讯QQ的老用户来说简直是耳熟能详。同样，也正是出于这一原因，腾讯此前多次将该提示音注册为商标的申请也终于通过了北京高级人民法院的批准。于是，“滴滴滴滴”的提示音现在是腾讯专属了。
中兴发布财报：前三季度亏损72.6亿元，Q4将发力
昨日晚间，中兴通讯公布了2018年第三季度的业绩报告，同时还对全年业绩做出了预估。由于此前遭遇到了禁售风波，中兴的业绩受损严重，今年前三季度，中兴净亏损72.60亿元，同比暴跌285.92%。随着禁售令的取消，中兴在第三季度的表现已有明显好转。
阿里官方辟谣：否认对无人超市进行投资推广
前日，不断有多家自媒体传出阿里对无人超市进行的百亿投资打水漂，很快阿里官方便对这一传言进行了辟谣。据阿里官方称他们确实做过一个未来商店的概念设想馆，但绝没有花重金去投资推广，故文中的百亿投资也纯属子虚乌有。
告别恒大资金短缺，贾跃亭欲融资5亿美元造车
在与恒大翻脸之后，贾跃亭和他的FF电动汽车在短时间内似乎又陷入了资金短缺的问题。根据证券日报的最新报道，贾跃亭现在正在寻找融资，以求稀释恒大的股份从而继续掌控法拉第的股权。不仅如此，FF从下周开始将进行裁员和降薪计划。
Intel第三季度营收再创历史新高：192亿美元
今日早间，Intel今天公布了2018财年第三季度财报。根据报告显示，Intel第三季度营收为192亿美元，同比19%;净利润为64亿美元，与去年同期的45亿美元相比增长42%。优异的成绩不仅让投资者对Intel纷纷看好，也让Intel对Q4季度有了更美好的展望。
大英博物馆等8大博物馆参加天猫“双十一”
本次的天猫双十一会场不仅有丰富多样的商品，你甚至还能看到一家“千年戏精”代表团。没错，这就是由大英博物馆、故宫博物院、中国国家博物馆、敦煌研究院、颐和园、苏州博物馆、上海博物馆等8家博物馆组成的代表团，他们将带来百余款和天猫联名定制商品。
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